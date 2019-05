7 personnes interpellées dans une affaire de viol diffusé sur Snapchat

Il s'agit d'une sordide affaire de viol collectif diffusé sur le réseau social, Snapchat. Les faits ont eu lieu à Chaudfontaine, en province de Liège, et remontent à la nuit du 30 au 31 mars. Sept personnes sont impliquées: des mineurs d'âges de 13 à 17 ans et des jeunes adultes (18 ans). « Tous ont été interpellés cette semaine, les deux jeunes adultes ayant été inculpés de viol et placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Les 5 mineurs d'âges ont été placés en IPPJ fermé », affirme Catherine Collignon premier substitut du procureur du Roi de Liège. La victime est une jeune fille âgée entre 15 et 16 ans.