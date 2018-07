7-13h: des horaires adaptés pour lutter contre la chaleur

Ce n’est pas un secret, il fait très sec et très chaud. Ce qui rend les conditions de travail particulièrement difficiles. L’université de Gand propose dès aujourd’hui à ses 13 000 employés de travailler seulement six heures par jour en arrivant au boulot très tôt

Une arrivée à 7 h du matin, une fin de service à 13 h à salaire égal et sans compensation horaire. Et pas d’heures supplémentaires à prester ultérieurement.

Un horaire d'été laissé à l'appréciation des employés

Il s’agit bien d’une proposition libre à chacun et chacune d’y répondre favorablement pour en bénéficier ne fut-ce qu’un ou deux jours sur les quatre. Une rotation est aussi possible entre les membres d’un même département. Stéphanie Lenoir représente l’université de Gand. Elle explique que, par leur nature même, quelques fonctions précises sont exclues de ce dispositif transitoire. "Quand on prend soin des animaux par exemple ou quand on travaille dans des laboratoires où on doit mesurer quelques valeurs, par exemple toutes les quatre heures, il est évident qu’on ne peut pas terminer la journée ouvrable à 13 h".

Des bâtiments anciens

Cette proposition générale d’écourter le temps de travail du fait de la canicule est inédite à l’université de Gand. Les bâtiments n’y jouissent pas de tout le confort moderne. "Nous avons de nombreux bâtiments ici, à l’université de Gand, qui sont assez vieux, donc la climatisation n’est pas parfaite partout."

Mais dans la pratique, une bonne partie des 13 000 salariés de l’université de Gand sont déjà au frais en vacances, loin des problèmes de climatisation des bâtiments.