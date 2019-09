60 kimonos faits main pour Madame Butterfly à l'Opéra Royal de Wallonie

4 mois de travail

Six personnes ont travaillé pendant quatre mois dans les ateliers de l’Opéra à Ans. Près de soixante kimonos ont été peints à la main. Un ouvrage de précision et de patience. Les tissus utilisés sont un peu moins nobles que traditionnellement, pour permettre un lavage après chaque représentation. Et d’autres adaptations pratiques ont aussi été faites notamment au niveau des grandes ceintures qui s’enroulent plusieurs fois autour des kimonos et qu’on appelle obis.

"Vous pouvez voir que le obi a été attaché avec des agrafes, nous explique Fernand Ruiz, le chef costumier, en nous montrant un de ses kimonos. De cette façon, il peut s’adapter à la chanteuse pour qu’elle puisse donner de la voix".