60% du café sauvage est menacé d'extinction en raison des changements climatiques

Plus de la moitié des espèces de café sauvage existantes sont menacées d'extinction, d'après une étude des Jardins botaniques royaux de Kew, à l'ouest de Londres, publiée mercredi dans la revue scientifique Science Advances.

Sur 124 espèces de café sauvage, 75 sont menacées par la déforestation, le réchauffement climatique, et la propagation de maladies et d'espèces nuisibles, selon cette étude menée dans plusieurs forêts africaines de la Sierra Leone à Madagascar.

La production mondiale de café repose actuellement sur deux espèces: l'arabica (environ 60% de la production) et le robusta (40%). En plus de la menace directe qui pèse sur ces deux espèces, les variétés sauvages dont dépend l'amélioration de leurs semences sont aussi en péril.

Un besoin vital

"Les obtenteurs ont besoin de variétés sauvages, parce qu'elles ont les gènes nécessaires pour développer des cafés résistants aux maladies et aux changements climatiques", explique le docteur Aaron Davis, responsable de la recherche sur le café aux Jardins de Kew. Des périodes de sécheresse prolongées à la propagation de moisissures, les menaces pesant sur les caféiers sont nombreuses. Sur les 75 espèces menacées recensées par les chercheurs, 13 sont en danger critique d'extinction, 40 en danger, et 22 sont vulnérables.

Alors que la proportion de plantes au sens large menacées d'extinction est de 22%, le café est particulièrement à risque à cause de sa grande sensibilité à son environnement. "Il y a 100 millions de cultivateurs de café dans le monde et s'ils perdent leur capacité à produire du café ou à en tirer un profit, cela engendre d'énormes problèmes socio-économiques", a souligné le docteur Davis. "Ce qu'il faut éviter, ce sont des mouvements de populations dont le mode de vie n'est plus viable".

Danger économique

Une autre étude, publiée mercredi par les chercheurs des Jardins de Kew dans la revue Global Change Biology, se concentre sur l'arabica sauvage. Elle démontre que, si l'on prend en compte les projections sur les changements climatiques, cette variété dont dépend un commerce d'une valeur de 13,8 milliards de dollars (12,1 milliards d'euros) est aussi en danger d'extinction.

"Nous ne cherchons pas à créer la panique (avec ces études, NDLR). Il s'agit d'un appel à l'action. Nous voulons dire que nous n'avons peut-être pas besoin de ces ressources immédiatement, mais à moins de commencer à réfléchir à leur conservation maintenant, nos options diminuent rapidement", a conclu le docteur Davis.