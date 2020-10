60% des lits de soins intensifs occupés en province de Liège, plus de 50% à Bruxelles et en Luxembourg, mais ça monte aussi à Anvers (carte)

Les derniers chiffres des contaminations en Belgique montrent une hausse qui peut paraître moins importante que celle annoncée il y a quelques jours, mais il faut rappeler que seuls les asymptomatiques sont désormais testés. De plus, à cause de l’encombrement des labos, de nombreux résultats arrivent avec retard, et ne sont pas repris dans les chiffres dits "consolidés".

Le chiffre le plus fiable est donc celui des nouvelles hospitalisations, et il n’est pas bon : 517 admissions ont encore été enregistrées en 24 heures, alors qu’on hospitalise habituellement moins le week-end. Il n’y avait par exemple eu "que" 257 hospitalisations supplémentaires enregistrées lundi dernier.

La moyenne quotidienne d’admissions est désormais de 467,7 soit une hausse de 85%, mais surtout ce chiffre continue à monter sans cesse. Le nombre de personnes sorties de l’hôpital augmente en effet lui aussi, mais pas au même rythme. Actuellement, 4827 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19.

952 le sont en province de Liège, soit un nombre largement supérieur à celui de la première vague (639 au pic de l’épidémie).

Mais ce qui inquiète surtout, c’est qu’avec 136 lits occupés par des patients Covid, 60% des capacités de soins intensifs sont déjà mobilisées dans cette province. Or, la phase 2A, dans laquelle sont passés les hôpitaux du pays, prévoit 60% de lits des soins intensifs attribués aux patients Covid. On les a donc déjà atteints à Liège.

Dans la phase ultime du plan, la phase 2B, au moins 2000 lits de soins intensifs seront disponibles pour les patients Covid-19 et 8000 dans les services réguliers. Et comme le rappelle Marius Gilbert, "Après la phase 2A, il y a la phase 2B et puis c’est tout." Il estime que pour éviter le scénario du "choix entre les patients", il faut réagir, et vite.