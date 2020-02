60% de notre pêche vient des eaux britanniques: quel avenir pour le prix et la qualité du poisson après le Brexit ?

Ce pourcentage inquiète le secteur de la pêche en Belgique car le 31 décembre 2020, le Brexit sera totalement accompli et les anglais pourront alors décider de qui pêche dans leur territoire et à quelles conditions. "On y pense depuis le référendum d’il y a trois ans, mais maintenant c’est concret; dans onze mois c’est fini, donc il faut trouver un accord avant cette échéance ", s'inquiète Jan Buisseret, manager à la criée d’Ostende.

Des négociations sont en cours entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne, mais rien n’est clair à ce stade. Le gros stress du secteur en Belgique serait une interdiction pure et simple de pêcher dans les eaux anglaises car cela entraînerait chez nous un bouleversement dans un domaine qui emploie 2500 personnes de manière directe ou indirecte. Par ailleurs, " Si le poisson pêché en Grande Bretagne devient vraiment britannique, des contrôles douaniers, hygiéniques et vétérinaires seront nécessaires. Ca pourrait poser un problème car les prix sont décidés à la criée et si le poisson met un ou deux jours en plus pour arriver, il y aura une baisse de qualité et le prix va diminuer ", explique la directrice de la criée d’Ostende.

No stress : l’Angleterre aussi pourrait y perdre

Les Anglais n’ont pas intérêt à imposer des règles trop strictes car une partie de leur propre pêche est elle aussi vendue aux pays de l’Union Européenne. Il ne faudrait pas se fâcher avec avec leurs voisins. En témoigne ce qui se passe à North Shields. Sur place, un pêcheur explique :"A l’échelle locale, 60% de notre pêche part principalement sur les marchés européens. Si nous n’avions plus accès à ces marchés, l’industrie serait durement touchée ".

Des contrôles plus importants

Selon Emiel Brouckaert, un représentant du secteur en Belgique, les britanniques n’interdiront jamais l'accès aux bateaux belges. "Ils ne disent pas qu'ils vont nous éjecter de leurs frontières, ils veulent juste contrôler davantage ce qui se passe dans leurs eaux territoriales et décider qui peut pêcher où et quoi ".

Dans les prochaines semaines, l’Union européenne devra se faire respecter face aux exigences britanniques. Et si ce n’est pas le cas, cela devrait avoir une incidence sur la qualité et le prix des poissons que nous consommons quotidiennement.