60 ans et plus ? La sieste de l’après-midi pourrait améliorer vos capacités cognitives

Ne culpabilisez plus. Faire une petite sieste l’après-midi pourrait améliorer vos capacités cognitives, du moins après 60 ans. C’est la revue General Psychiatry qui le publie dans une étude : les adultes âgés de 60 ans et plus qui font des siestes l’après-midi montrent des signes de meilleure "agilité mentale" par rapport à ceux qui n’en font pas.

Groupe "sieste" et groupe "sans sieste"

Les chercheurs chinois pilotés par Cai Han, psychiatre gériatrique au 4e hôpital populaire de Wuhu en Chine, ont inclus 2214 personnes âgées dans leur étude : un groupe "sieste" de 1534 personnes, un autre "sans sieste" de 680 personnes. Un groupe de 739 participants a par ailleurs accepté de réaliser des tests sanguins.

La "sieste" a été définie comme une période d’inactivité d’au moins 5 minutes consécutives de sommeil l’après-midi. Trente paramètres cognitifs ont été mesurés dans les deux groupes : visualisation spatiale, mémoire, noms, attention, calcul, abstraction, orientation et fonction du langage.

Meilleures fonctions cognitives chez les "siesteurs"

Des différences significatives dans la fonction cognitive ont été observées, avec une meilleure fonction chez les sujets ayant l’habitude de faire la sieste l’après-midi. Les "siesteurs" parvenaient mieux à se repérer dans l’espace, à s’exprimer, ou à exercer leur mémoire.

En ce qui concerne les analyses de sang sur 739 participants, elles ont été réparties en deux groupes : 428 "siesteurs" et 311 "non-siesteurs". Des différences significatives en niveau de triglycérides (qui permettent le stockage des acides gras au niveau des tissus adipeux) ont été constatées, avec un niveau plus élevé chez les sujets pratiquant la sieste.

Le Dr Matthieu Hein est spécialiste du sommeil à l’Hôpital universitaire Erasme (ULB). Il n’est pas étonné par les résultats : "C’est une étude qui semble cohérente avec ce qui est disponible dans la littérature. Les personnes âgées de plus de 60 ans ont une nette diminution de leur sommeil nocturne. Cela s’aggrave encore plus après 65 ans. Et donc, souvent, il y a une compensation par une sieste en journée pour obtenir le nombre d’heures de sommeil nécessaire. Or, on sait que si on dort suffisamment, cela a un impact très positif sur tout ce qui est fonctionnement cognitif."

Limites

Les auteurs notent plusieurs limites à leur étude : des facteurs comme le niveau d’éducation, le style de vie, les comorbidités, pourraient être associés au fait de rapporter spontanément des siestes, ce qui pourrait constituer un biais. "Il faut aussi la possibilité de faire une sieste au cours de la journée, ce qui n’est pas accessible à tout le monde", réagit Matthieu Hein.

Les personnes de moins de 60 ans n’ont pas été incluses dans l’étude. On ne connaît donc pas l’effet de la sieste de l’après-midi sur les générations plus jeunes.

L’étude n’a pas non plus recueilli assez de données spécifiques sur la durée idéale de la sieste, ni l’heure à laquelle les participants ont dormi : chaque participant a fait une sieste entre 5 minutes et 2 heures. Par ailleurs, les auteurs notent que les bénéfices cognitifs de la sieste de l’après-midi diminuent avec l’âge.

Alors quelle sieste ?

"De manière générale, la durée de la sieste va dépendre de ce qu’on souhaite faire par rapport à cette sieste", explique le Dr Hein. "Si on veut une récupération immédiate et tout de suite fonctionnelle, on va privilégier des siestes courtes d’une vingtaine de minutes, pour récupérer et être fonctionnel tout de suite. Maintenant, si le but, c’est d’être fonctionnel plus tard, par exemple être efficace pendant la nuit ou dans la soirée, une sieste plus longue va avoir un bénéfice à retard. Quand on va émerger, cela sera plus compliqué sur le plan cognitif, mais quelques heures après, on sera beaucoup plus fonctionnel qu’en temps normal."

La sieste, donc, a bien des vertus. Précisons pour les coquins qu’il s’agit bien ici de sommeil, et de sommeil qualitatif.