60 ans après, la NASA a aussi fait évoluer notre quotidien

Il y a 60 ans, jour pour jour, le président américain Dwight D. Eisenhower signe le décret 8 (le National Aeronautics and Space Act) qui lance officiellement la création d'une agence spatiale civile. Et la NASA, National Aeronautics and Space Administration est mise en place pour tenter de contrer les avancées russes en matière d’exploration spatiale.

Après six décennies de succès retentissants, de solides revers et des problèmes actuels de financement, l’agence spatiale américaine est à un tournant de son histoire et nourrit des ambitions de retour vers la lune et de voyage habité vers la planète Mars.

La technologie nécessaire pour les explorations spatiales a fait évoluer notre quotidien

Mais au-delà de la conquête spatiale, les avancées scientifiques développées dans la course à la conquête de l’espace ont aussi eu un impact sur notre vie quotidienne comme l’explique l’astrophysicienne Yael Nazé du FNRS : "On a par exemple le télescope spatial "Hubble" qui a des problèmes avec ses images donc on invente des algorithmes pour les améliorer. Et puis ces algorithmes sont utilisés pour améliorer les images médicales".

Mais il n’y a pas que le monde médical qui bénéficie des recherches. C'est aussi le cas de la météo : "Le fermier dans son champ peut utiliser des images satellites en temps réel et voir dans quel endroit e son champ il vaut mieux qu’il mette de l’engrais plutôt qu’un autre", explique l’astrophysicienne.

Que nous réserve la recherche spatiale dans les 60 années à venir ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que les défis ne manquent pas. Mais avec quel impact sur notre vie de tous les jours ?