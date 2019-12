+6% en un an: les frais hospitaliers non remboursables (et souvent illégaux) ne cessent d'augmenter!

C’est une étude qui fait mal au portefeuille des nombreux Belges qui chaque année doivent subir une hospitalisation. La Mutualité chrétienne a établi une comparaison entre tous les hôpitaux belges et les résultats sont interpellant. Les frais hospitaliers non remboursés continuent d’augmenter sans véritable justification et avec eux apparaissent même des pratiques que la Mutualité juge illégales.

Toutes opérations confondues, et dans tous les hôpitaux du pays, le coût des interventions peut varier énormément. Jean Hermesse , secrétaire général des Mutualité chrétienne frais non-remboursables facturés directement au patient lorsqu’il est en chambre simple ont encore augmenté. "Ces frais ont augmenté cette année de 6% en 2018, largement au-dessus de la croissance des honoraires en assurance maladie obligatoire. Et c’est comme ça depuis plusieurs années parce qu’il n’existe aucun système de régulation des prix pour les hôpitaux sur toutes les prestations qui ne sont pas remboursées par les mutuelles."

Ce sont ainsi plus de 100 millions d’euros qui sont payés par les patients eux-mêmes ou leurs assurances complémentaires s’ils en ont une. Et de citer l'exemple des réductions mammaires. "C'est une opération qui relève bien de la médecine et pas de la chirurgie esthétique. Et pourtant, elle peut coûter jusqu'à 3000 euros de suppléments au patient en chambre individuelle alors que dans certains hôpitaux, la même opération ne coûte rien au patient."

Une facture de 11.000 euros

Ce qui n’était pas le cas de cette dame de la région de Mons qui a décidé d’hospitaliser son mari qui venait de subir une lourde opération en chambre individuelle. "Je savais que j’aurais des frais supplémentaires en faisant ce choix mais je ne m’attendais pas à une telle somme ! 11.000 euros ! La Mutuelle a pris en charge un peu moins de 2000 euros, le reste, j’ai dû le payer de ma poche ! Avec le recul, j’estime que même si mon mari a été bien soigné, (il est décédé depuis) les actes médicaux des médecins ne valaient pas une telle somme ! Et surtout personne ne m’a prévenu de ce que cela pouvait me coûter. Ce n’est pas normal."

Autre problème relevé par l’étude, des facturations illégales en chambre double ou commune. Une loi de 2015 interdit pourtant de facturer des frais supplémentaires dans ces chambres. Il existe bien des frais dits de confort: la location d‘une télévision ou d’un réfrigérateur mais ici l’étude montre que certains hôpitaux facturent systématiquement des frais supplémentaires.

Des pratiques illégales

Des dérives que personne ne semble vouloir condamner. Pas même la ministre de la santé Maggie Deblock, pourtant toujours en chasse d’économie dans les soins de santé. "Ce n’est pas dans l’accord de gouvernement", a-t-elle répondu à Jean Hermesse qui l’interrogeait à ce sujet.

"Il faudra bien pourtant que l’on mette fin à certaines pratiques de médecins qui se font parfois jusqu’à 700.000 euros par an avec ce genre de pratiques ", s’indigne le secrétaire général de la Mutualité chrétienne. Alors, pour éviter ce genre de problème, il propose que l’on rende obligatoire la réalisation d’un devis avant hospitalisation pour que le patient puisse choisir en toute connaissance de cause; le type de traitement qu’il pourra se permettre.

Il propose aussi de supprimer tout simplement ces honoraires supplémentaires et que l’argent ainsi épargné, près de 600 millions par an, soit versé dans les caisses de l’assurance maladie obligatoire. Et que cet argent serve à rendre plus accessibles les chambres individuelles qui se multiplient. Elles représentent plus de 70% des chambres dans tous les nouveaux hôpitaux du pays. Mais la Mutualité chrétienne le redoute: à politique inchangée, on va vers une privatisation des soins de santé et vers une médecine à deux vitesses