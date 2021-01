Six doses au lieu de cinq par flacon de vaccin Pfizer : l'euphorie est de courte durée pour la Belgique

Deux semaines après avoir appris qu’on pouvait extraire six doses des flacons du vaccin Pfizer au lieu des cinq préconisées dans la notice, la Belgique déchante… Les contrats établis entre notre pays et la firme pharmaceutique portent sur un nombre de doses livrées et non de flacons. "Nous convertissons un nombre de doses en nombre de flacons puis en boîte de 195 flacons", explique Sabine Stordeur, coresponsable de la taskforce fédérale vaccination.

A partir du moment où la Belgique, comme d’autres pays d’ailleurs, extrait six doses, Pfizer a donc décidé de revoir à la baisse le nombre de flacons livrés chez nous. "Pfizer a rétabli son calcul sur base du nombre de doses et a reconverti en flacons avec un multiple de 6 et non pas un multiple de 5", poursuit la responsable de la vaccination.

Un marché tendu

La Belgique recevra donc moins de flacons que prévu initialement. Notre pays a tout de même bénéficié, sur les quantités déjà livrées, de 20% de doses disponibles supplémentaires. Le recalcul de la société va se faire sur les prochaines livraisons.

Cette décision a fait réagir le président de DéFI dans un tweet :