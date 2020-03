5G : l’ambassadeur américain à Bruxelles met en garde contre Huawei

L’ambassadeur des Etats-Unis à Bruxelles, Ronald J. Gidwitz, a mis en garde nos autorités contre la tentation de faire appel à l’opérateur chinois : "Huawei est certainement l’une de ces sociétés dont nous pensons qu’elle est un fournisseur non-fiable, comme le pense l’Union européenne. Mais il y en a d’autres, comme ZTE, une autre société chinoise. Il y a aussi des sociétés plus petites dans différentes parties du monde qui fournissent des équipements non-fiables." L’ambassadeur se défend de défendre ainsi une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis : "Je pense que la sécurité des télécommunications est un sujet sérieux pour tous les partenaires de l’Otan, tout comme pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. Il faut s’assurer que les institutions installées ici en Belgique bénéficient toutes de systèmes de communications sécurisés. Et vous ne pouvez pas sécuriser votre réseau avec des fournisseurs non-fiables. Le choix revient à la Belgique."

Le gouvernement des Etats-Unis ne partagera pas de renseignements à travers des réseaux non fiables

Si l’ambassadeur précise que la décision est entre les mains de nos autorités, il indique tout de même que le choix par la Belgique d’un opérateur jugé comme non-fiable, pourrait entraîner des problèmes d’échange d’informations entre notre pays et les USA. "Le gouvernement des Etats-Unis ne partagera pas de renseignements à travers des réseaux non fiables, explique-t-il. Nous devrons trouver d’autres moyens pour partager les informations critiques avec les Belges et les autres services de renseignements et gouvernements."