5000 tonnes de particules fines s'envoient en l'air lors de la soirée du Nouvel An en Allemagne

Chez nos voisins allemands, le réveillon du Nouvel An est la nuit de toutes les débauches pyrotechniques. La tradition germanique veut en effet que l'on célèbre l'arrivée de la nouvelle année à coups de pétards, des feux de bengale ou feux d'artifice plus ou moins dangereux. Ces dernières années, les feux d'artifice chez les particuliers ont particulièrement du succès, grâce à la facilité d'achat sur internet. On ne le répète jamais assez, les feux d'artifice sont dangereux, et cette tradition s'accompagne de son lot de blessés, et parfois, de mort.

Mais dernièrement, c'est surtout pour des raisons écologiques que la tradition a du plomb dans l’aile. La nuit prochaine les Allemands vont envoyer dans l’air 5000 tonnes de particules fines. Cela représente 17% de l'émission automobile annuelle de ces particules, et à peu près 2% des émissions totales de particules fines, tout secteur confondu. Tout cela, en une seule nuit, ce n'est donc pas négligeable.

Les experts sont formels : avant que l’air soit débarrassé de ce smog toxique, il faut attendre la fin du mois de février. Ce qui pousse une association à réclamer une interdiction des feux d’artifices sauvages, qui sera déjà appliquée d’office dans certaines villes, comme Düsseldorf.

Pollution de l'air, du sol et des rivières

En 2012, une association de surveillance de la qualité de l'air à Paris avait calculé que lors du feux d'artifice de fin d'année, la concentration en particule fine avait augmenté de 3000% dans la zone de tirs. Pour certaines particules métalliques, les feux d'artifice constituent même la source de pollution principale. Et l'impact sur la santé de ces particules ont été démontrés, surtout au niveau des affections respiratoires. C'est sans compter l'émission de CO2, à partir de la combustion de la poudre noire : selon Futura Sciences, le feu d'artifice du 14 juillet en France émet 14,7 tonnes de dioxyde de carbone, l'équivalent de 67.000 km parcourus par une voiture à l'essence.

Mais il n'y a pas que l'air qui est "souillé" par ces artifices lumineux : lorsqu'elles retombent, les poussières polluent également les sols et rivières. Les plans d'eau proches des lieux où sont souvent tirés des feux d'artifice (parcs d'attraction par exemple) connaissent des problèmes récurrents de qualité de l'eau.

Les feux d'artifice mettent du baume au cœur aux portes d'une nouvelle année, mais ne sont pas sans conséquences pour l'environnement... Si certains artificiers remplacent des produits particulièrement polluants, une alternative serait les spectacles sons et lumière ou les vols de drones, comme l'a fait le Times. Tout en tenant compte de l'impact écologique de ces nouvelles technologies.