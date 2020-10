500 hospitalisations en une semaine, dont un tiers à Bruxelles : l'UZ Brussels, saturée, "délocalise" ses patients Covid

500 personnes ont été admises dans les hôpitaux belges durant la période du 27 septembre au 3 octobre, contre 449 la semaine précédente. Une augmentation limitée donc, mais qui vient gonfler le nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid dans des institutions qui ont bien d’autres patients à soigner.

Samedi, 818 patients étaient toujours hospitalisés en raison du Covid-19, dont 184 aux soins intensifs. C’est le plus haut nombre depuis début juin, à une période où l’épidémie était en décroissance.

Quelque chose doit être fait de toute urgence

Et surtout, plus d’un tiers (169) de ces hospitalisations se concentrent sur Bruxelles (contre 137 la semaine précédente). La situation devient donc préoccupante à Bruxelles, comme l’a confirmé Marc Noppen, responsable de l’UZ Brussels à nos collègues de Radio 1 : "Ces derniers jours, notre capacité a presque été saturée, également dans les soins intensifs. Le gouvernement permet de répartir les patients autant que possible au sein de notre propre réseau hospitalier et nous l’avons fait. Alost a été sollicitée pour nos patients Covid-19".

L’UZ Brussel a traité 28 patients atteints de COVID-19 samedi, dont 7 ont eu besoin de soins intensifs et 4 d’intubations. Il appelle le gouvernement à intervenir. "Quelque chose doit être fait de toute urgence", clame-t-il. Selon lui, il faut encore plus de sensibilisation, également sur la gravité du COVID-19. "Je remarque cela avec nos patients : beaucoup de personnes ne semblent toujours pas se rendre compte de ce qui se passe."