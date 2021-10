500.000 malades de longue durée : "Il faudrait sanctionner les premiers responsables de la situation, les employeurs"

Le gouvernement fédéral, réuni en comité restreint cette nuit, s’est accordé ce matin sur le budget 2022. Gros dossier au sein de cet accord : la remise au travail des malades de longue durée. Ils étaient 415.000 en juin 2018, 71.000 de plus en quatre ans et environ 500.000 aujourd’hui.

François Perl, le directeur du pôle Acteur social et citoyen de Solidaris, était invité sur La Première pour commenter l’accord.

L’accord fédéral prévoirait des sanctions, c’est de nature à remettre 25.000 malades de longue durée au travail ?

"Favoriser le retour des malades au travail quand c’est possible et quand leur situation médicale le permet, c’est très certainement une très bonne chose. Par contre, les sanctions, c’est tout à fait contre-productif, ça ne marche pas et ça vient s’ajouter à des problèmes de type sociaux, au stress de la maladie.

On a une étude que l’INAMI avait faite avec l’ULB il y a quelques années qui montrait que, par exemple, sur le retour au travail des chômeurs, ça avait des conséquences négatives sur la santé. On va donc peut-être dire que la sanction est symbolique et que 2,5% sur une allocation n’est pas beaucoup. Mais les allocations sont très basses, et pour certaines personnes, ça fait quand même parfois quelques euros en fin de mois qui vont manquer.

Et surtout, sur la symbolique, on n’oblige pas les gens à travailler quand ils n’ont pas la capacité de le faire. Et très souvent, les sanctions vont venir s’ajouter à des situations très complexes et très difficiles sur le plan social et médical."

Le gouvernement prévoit aussi de sanctionner les entreprises qui auraient trop de malades de longue durée au sein de leurs murs.

"La sanction des malades ne va de pair qu’avec la sanction des entreprises, c’est-à-dire que les entreprises demandent la sanction des malades pour pouvoir peut-être un jour elles-mêmes accepter une sanction. Il faut savoir que la Cour des comptes met la dernière main sur un rapport sur le sujet. Elle pointe là-dedans simplement l’absence de responsabilisation des employeurs. À aucun moment, elle ne dit qu’il faut sanctionner les travailleurs et que ça améliorerait les choses.

Toutes les études internationales montrent que les sanctions de malades ou tout autre type de sanctions n’apportent pas grand-chose, voire rien du tout, aux comportements des gens et que ça aggrave au contraire leur situation.

Il faut donc remettre les choses dans un contexte factuel et sortir de ce donnant-donnant où les employeurs acceptent d’être sanctionnés parce qu’on pourra sanctionner les travailleurs. C’est tout à fait inacceptable."

Penser qu’on va remettre 25.000 personnes au travail avec 40 coachs, c’est tout à fait insensé

Quelles sont les mesures qui peuvent remettre ces malades de longue durée dans le circuit du travail ?

"Investir des moyens dans l’accompagnement. Pour l’instant, on n’a rien investi. Ça fait au moins 10 ans qu’il n’y a plus eu la moindre revalorisation des frais d’administration des mutuelles et d’autres secteurs pour ce faire. Donc, il n’y a rien, il n’y a pas de moyens. Les mutuelles financent cette activité sur leurs propres frais d’administration et ça vient en déduction de notre mission. Donc, commençons peut-être par injecter des moyens et donner des moyens.

Le ministre Vandenbroucke tente de le faire, mais de manière assez parcimonieuse, puisqu’on prévoit 40 coachs de retour au travail pour tout le pays, ce qui veut dire 13 pour une mutuelle comme la Mutualité socialiste. Penser qu’on va remettre 25.000 personnes au travail avec 40 coachs et quasiment aucun moyen de support informatique ou administratif, c’est tout à fait insensé."

►►► L’accompagnement des malades de longue durée n’est pas du tout au point, selon la Cour des comptes

Concrètement, ça veut dire qu’il faut embaucher des gens qui iraient accompagner les malades de longue durée ?

"Il faut embaucher des gens et il faut plus de médecins-conseils. Pour l’instant, il y a un déficit terrible de médecins-conseils. La Cour des comptes, outre le fait qu’elle dit que les employeurs sont les principaux responsables de la faillite de la politique de réintégration, dit aussi qu’il y a trop peu de médecins-conseils et que ça rend totalement impossible le fait de suivre correctement des personnes malades dans leur trajet de retour au travail.

Il faut donc mettre tout ça sur la table avant de commencer à sanctionner les mutuelles. Moi, je ne plaide pas spécialement pour une sanction des employeurs, mais je dis que si on sanctionne les malades et les mutuelles, il faudrait peut-être songer tout d’abord à sanctionner les premiers responsables de la situation, à savoir les employeurs. Et pour l’instant, ce qui est sur la table est quand même très vague."

Une grosse partie des problèmes vient du stress au travail, donc ça gêne les employeurs aux entournures

Le patronat flamand souhaite, lui, aller plus loin encore et changer la logique en matière de certificat médical et le remplacer par une "fit note", un certificat d’aptitude qui dirait ce que le travailleur malade est encore capable de faire. Pour reprendre les mots du Voka, "on peut encore télétravailler avec une jambe cassée". Ce serait une bonne solution pour que les malades de longue durée puissent encore avoir des contacts avec leur milieu professionnel et effectuer certaines tâches ?

"Il faut savoir que ça existe. Les gens réinventent la roue à peu près tous les six mois. Sur le terrain notamment, les médecins du travail font ça. Il y a vraiment du très bon travail qui se fait sur le terrain, donc tout ça existe. Il s’agit d’essayer d’aider les gens à reprendre un travail et de maintenir un contact entre l’employeur et le travailleur malade. Beaucoup de travailleurs malades le demandent.

Il y a des études qui montrent que 80 à 90% des malades chroniques souhaitent un jour reprendre le travail. Donc, sur le principe, tout le monde est d’accord. Le problème, c’est l’absence de moyens.

C’est un secteur qui a été complètement sous-financé, à commencer par le patronat qui refuse par exemple d’augmenter ses cotisations au service externe de prévention et qui donc refuse de facto d’avoir plus de médecins du travail, parce que ça embête aussi le médecin du travail, puisque ça vient vérifier les conditions de travail qui, rappelons-le, sont très souvent à la cause même de la maladie.

N’oublions quand même pas qu’une grosse partie des problèmes vient du stress au travail, donc ça gêne les employeurs aux entournures. Et deuxièmement, je répète, il n’y a pas de moyens, il y a zéro euro investi par le précédent gouvernement dans cette politique, et on demande sans cesse plus d’efforts aux mutuelles et aux médecins du travail pour réaliser des missions, qu’ils sont les premiers à vouloir réaliser, mais dont ils n’ont pas les moyens pour le faire."

Pourquoi c’est un phénomène en augmentation en Belgique, les maladies de longue durée ?