50 ans de Louvain-La-Neuve : une université au milieu des champs

C’était il y a 50 ans, la première pierre de Louvain-la-Neuve était posée au milieu de champs, entre Wavre et Ottignies. 3 ans après le "walen buiten", autrement dit la scission des ailes flamande et francophone de l’Université catholique de Louvain, la construction de Louvain la Neuve débute. Une cérémonie, en présence du Roi Baudouin est organisée dans le bâtiment du cyclotron (faculté des sciences).

Dans l’assemblée, un jeune professeur de droit est inquiet. Francis Delperée est un proche du recteur francophone. 50 ans plus tard, l’ancien parlementaire se souvient très bien de l’ambiance : " On n’était pas hyper heureux ", reconnaît Francis Delperée. " Nous étions dans un hall de gare à peine terminé au milieu des champs. Et puis j’avais toujours une inquiétude qui dépasse le cadre de l’université : Quel avenir pour le pays dans son ensemble ? "

" Il y a quelques grosses fermes et certaines plus modestes. C’était très dégagé. Il y avait très peu d’habitants ", se souvient Nicolas Braibant, l’un des fermiers expropriés.

La course contre la montre

La construction de Louvain-la-Neuve va débuter par la partie supérieure de la ville. Les facultés scientifiques voient le jour, la place des Sciences et la bibliothèque des Sciences appliquées, devenue le Musée L.

" C’est un bâtiment emblématique qui devait signifier quelque chose ", explique Anne Querinjean, directrice du Musée L. " Nous étions entourés de champs. Et après l’affaire de Louvain, on voulait signifier que cette jeune université était tournée vers le futur, qu’elle était audacieuse et moderne. La construction a été confiée à l’architecte André Jacquemin, qui s’est associé au designer Jules Wabbes. Et ensemble, ils ont fait cette œuvre d’art. "

Les premiers cours sont donnés le 9 octobre 1972 à 10 heures. Sept ans plus tard, le transfert de l’université francophone est terminé.