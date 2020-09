50 ans de la mort de Bourvil : plongée dans le musée belge qui lui est consacré

Cinquante ans après sa mort, Bourvil est et restera une légende de la comédie française. Et pas que dans l'Hexagone.

Fasciné par l'acteur, il le sera très vite aussi par le chanteur, chantonnant à tue-tête "La Tactique du gendarme". "J'ai appris les chansons de Bourvil, et c'est là qu'est vraiment née la passion".

Une collection de 5000 pièces

Quelques années plus tard, Cyril Forthomme entame un véritable travail de collection. Affiches, photos, partitions, témoignages de proches de Bourvil. Il parvient à entrer en contact avec les acteurs et techniciens qui l'ont côtoyé, et même avec sa famille. Petit-à-petit, Cyril compile ainsi des documents rares, comme l'acte de naissance ou de mariage de l'acteur.

"J'ai écrit aux deux fils pour leur expliquer ce que je proposais de faire, à savoir faire venir des visiteurs dans le musée. Ils ont été enchantés. Cela les a touchés. Ils savent qu'avec mon jeune âge, Bourvil est encore parti pour 50 ans".