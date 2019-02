50.000 automobilistes attendent un remboursement pour une amende "trop" payée

Elles nous font grimacer quand elles sont posées sur notre pare-brise: les amendes routières! Nombreux sont ceux qui "oublient" de les payer. Mais d'autres automobilistes font parfois de l'excès de zèle et payent un montant plus élevé que l'amende réclamée. Ceux-là attendent toujours d'être remboursé...

50 000 automobilistes dans le cas

Un zéro de trop ou un double paiement pour une même amende parce que le courrier est arrivé deux fois... Et c'est l'attente assurée! Des dizaines de milliers de Belges sont dans le cas. Ils ont contesté ces montants payés ou demandé de les corriger... En vain. "Nous avons constaté que pour les gros montants, au-delà de 500 euros, les remboursements ont été faits en décembre 2018. Mais à côté de cela, et ce n'est pas à sous-estimer, il reste plus de 50 000 personnes qui attendent toujours un remboursement", explique le médiateur fédéral, Guido Herman.

Un site web inefficace

Autre problème: le site amendesroutieres.be est souvent en rade. Le call center est payant et fréquemment débordé. Mais le médiateur l'assure, le centre d'assistance sera plus efficace. L'équipe a été renforcée. Et une alternative au téléphone - une adresse mail ou postale - sera bientôt ajoutée. Les remboursement devraient donc suivre dans les prochaines semaines. Y'a plus qu'à veiller l'état de votre compte en banque... Et vérifier la somme payée avant de confirmer le virement!

Sujet réalisé avec la collaboration de nos confrères de la VRT (émission 'de Inspecteur' sur Radio 2)