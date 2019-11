49.000 manifestants à Paris contre les féminicides

Ce samedi après-midi, des milliers de manifestants marchaient dans toute la France contre les violences faites aux femmes.

Le coup d’envoi était à 14h00 partout en France. Que ce soit à Paris, Lille, Caen, Montpellier, Marseille… Plus de 35 villes françaises ont participé à ce mouvement de ras-le-bol envers les violences conjugales, lancé par le collectif féministe #NousToutes.

"Pas une de plus", "Etat coupable, justice complice", "Dans 32 féminicides, c’est Noël" pouvons-nous lire sur les pancartes des participants. Les slogans "à bas le patriarcat", "solidarité avec les femmes du monde entier" ou encore la célèbre chanson "Who run the world ? Girls !" de Beyoncé, rythmaient la marche.