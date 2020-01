45 accidents, 7 morts et 6 blessés graves, le lourd bilan des passages à niveau en 2019

Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, a présenté mercredi à Rebecq les statistiques des accidents qui ont eu lieu sur les passages à niveau en 2019 en Belgique. Au total, 45 accidents ont été enregistrés, faisant sept morts et six blessés graves. Par rapport à 2018, cela représente deux décès en moins, mais sept accidents de plus. Six des sept victimes étaient des usagers faibles et ce sont très souvent des riverains qui sont impliqués. Sur 45 accidents, 28 se sont produits sur une ligne classique, les 17 autres ont eu lieu sur un axe "marchandises" ou en zone portuaire.

Les faits qui ont eu lieu en zone portuaire représentent d'ailleurs la hausse la plus nette du bilan 2019: il y en a eu sept en plus qu'en 2018. L'an dernier, 12 collisions ont eu lieu dans le port d'Anvers, 4 à Zeebrugge et 1 à Gand. Infrabel annonce dès lors deux types de mesures: une action de sensibilisation à destination des camionneurs et des autres usagers habituels des zones portuaires, et des adaptations (renforcement de la signalisation, marquages routiers supplémentaires...) à apporter aux passages à niveau les plus accidentogènes dans les ports.