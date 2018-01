45.000 spectateurs au Heysel pour le feu d'artifice de Nouvel An

Malgré le temps maussade, il a fait relativement sec à Bruxelles depuis 22h00 ce 31 décembre et 45 000 personnes ont assisté au passage à l'an 2018 au pied de l'Atomium. Le feu d'artifice a bien été tiré dès minuit juste devant le Palais 5. Les organisateurs sont restés toute la soirée en contact avec l'IRM pour être sûrs de ne prendre aucun risque, mais les conditions étaient donc suffisantes pour garantir un tir sans danger.

Sur place, les mesures de sécurité étaient importantes, comme dans de nombreuses autres capitales européennes. Les policiers ont procédé à des fouilles au corps de chaque visiteur à l'entrée et aucun incident n'a été rapporté.

Spectacle aérien féérique

Dès 23h00, une compagnie de théâtre anversoise a proposé un spectacle poétique au sol et dans les airs. Une grue gigantesque a soulevé artistes et danseurs au-dessus de la foule rassemblée entre l'Atomium et le Palais 5.