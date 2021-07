4000 cancers n’ont pas été diagnostiqués en 2020 à cause de la pandémie

Autrement dit, on a enregistré une baisse de 6% des nouveaux diagnostics cancer en 2020 par rapport à 2019. La baisse la plus significative a été enregistrée lors de la première vague, au mois d’avril 2020 : le nombre de diagnostics a alors chuté de 44%.

A cause du Covid-19, on est passés à côté de 4000 diagnostics de cancer. Voilà ce que révèlent les chiffres rendus publics par la Fondation contre le Cancer et la Fondation Registre du cancer.

Le retard se résorbe peu à peu (en novembre on parlait de 5000 cas passés sous les radars), mais on enregistre encore une baisse de 4% en 2021 (jusqu’en avril).

“La tranche d’âge pour laquelle le nombre de diagnostics a le plus baissé, détaille Véronique Le Ray, directrice médicale et porte-parole de la Fondation contre le Cancer, ce sont les 80 ans et plus. Cela nous préoccupe beaucoup parce que beaucoup d’entre eux ont peur de se déplacer depuis la pandémie. On a peur que ça ne se rattrape pas.”

Les cancers de la tête et du cou : des symptômes similaires au COVID-19

Comment expliquer cette baisse des diagnostics ? On peut supposer que les gens ont fui les hôpitaux par peur du coronavirus et que, par ailleurs, le fait que les patients étaient invités à ne consulter qu’en cas d’urgence a aussi joué. Par ailleurs, les examens considérés comme non urgents ont été reportés.

Si l’on prend le cas des cancers de la tête et du cou (14% de diagnostics en moins en 2020, et un rattrapage qui tarde), plusieurs éléments entrent en jeu. D’abord les symptômes de ce cancer se rapprochent fort de ceux du Covid-19 : mal de gorge, toux, voix rauque, nez bouché. “Or, lors de la première vague, explique le Professeur Vincent Vander Poorten, spécialiste Nez-Gorge-Oreille et chirurgien de la tête et du cou à l’UZ Leuven, on disait aux gens que s’ils avaient l’un de ces symptômes, ils devaient surtout rester chez eux, ne pas consulter tout de suite.”