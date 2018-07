Marie-Paule Eskénazy, ancienne journaliste à la Rtbf, directrice des éditions Labor, puis fondatrice de l’Asbl "Tourisme autrement" a connu trois cancers. Des expériences pénibles, mais qui n’ont pas entamé son énergie et son envie de vivre, malgré les traitements épuisants. Aujourd’hui, elle publie son troisième roman, "40 ans, trop jeune pour mourir" aux éditions Académia. Un livre dans lequel elle mêle fiction et souvenirs personnels.

"40 ans trop jeune pour mourir" de Marie-Paule Eskénazy: la mort tenue à distance par la fiction - © Tous droits réservés

Comment tenir le coup, lorsqu'à 40 ans, atteinte d’un cancer du sein devenu problématique, les seules perspectives offertes consistent à recommencer des traitements douloureux, inefficaces jusqu'à ce jour ? Comment tenir le coup lorsque votre mari choisit cette période difficile pour quitter le foyer définitivement, vous laissant seule avec trois enfants ? Marie.P décide de s’extraire du monde des vivants, de se mettre entre parenthèses, le temps que la médecine mette au point un remède efficace.

Parallèlement à cette histoire, nous suivons Andrée, une jeune policière fraîchement diplômée. Dans un commissariat, elle est affectée à une tâche ingrate : le dépouillement du courrier anonyme. Chaque matin le facteur apporte une pile de lettres de dénonciation… des règlements de comptes. Une lettre retient son attention : le signalement d’une disparition inquiétante d’une voisine. On ne l’a plus vue depuis quelques jours promener son chien dans le quartier. Andrée va mener son enquête, et dénouer l’intrigue.