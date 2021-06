40 ans de sida : les médecins belges au front face à la pandémie racontent

Le 5 juin 1981 marque historiquement le début de la pandémie de sida. Ce jour-là, une revue scientifique américaine décrit une recrudescence de pneumocystose, une sorte rare de pneumonie, dans une communauté de jeunes homosexuels à Los Angeles. C’est la première alerte du sida. A ce moment-là, on ne sait rien de cette maladie qui ne porte même pas encore de nom.

En Belgique, de premiers patients présentent les mêmes symptômes. Nathan Clumeck, chef du département des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre se souvient : "Il y avait trois ou quatre décès chaque semaine dans mon service. Ces patients arrivaient à l’hôpital mais nous ne pouvions que prodiguer des traitements de support". L’hôpital Saint-Pierre va devenir le centre de référence pour le sida en Belgique.

Le jeune docteur Nathan Clumeck voit alors défiler dans son service des patients d’à peu près son âge et pour lesquels il ne peut pas faire grand-chose. "Il s’agit d’histoires dramatiques au niveau personnel. On était impuissant et rien n’est plus terrible pour un médecin. Au début, c’était psychologiquement très dur pour le personnel." A ces drames humains s’ajoute la peur d’être soi-même contaminé par les patients. "Au départ, on ne savait rien. Il a quand même fallu deux ou trois ans pour découvrir que c’était un virus !", se souvient le docteur.

Alors qu’aux Etats-Unis les premiers patients sont blancs et homosexuels, l’hôpital CHU Saint-Pierre voit lui arriver des patients hétérosexuels d’origine africaine. Souffrent-ils de la même maladie ? Certains en doutent, mais les équipes bruxelloises de médecins et de chercheurs vont persévérer. "A Bruxelles, on est arrivé à démontrer que les patients africains que l’on soignait présentaient la même maladie que les patients américains, et que dès lors, l’origine de la maladie devait être africaine", raconte Nathan Clumeck. La théorie belge va être par la suite être validée. Aujourd’hui, il est admis que le sida ne vient pas d’Amérique mais bien de primates issus d’Afrique équatoriale.

Ces découvertes belges seront d’ailleurs déterminantes : "C’est reconnu au niveau international que la Belgique a joué un rôle important au début des recherches autour du sida, malgré nos faibles moyens et nos équipes réduites".

La pandémie de sida est loin d’être finie

Aux côtés du docteur Nathan Clumeck se trouve pendant de longues années le docteur Stéphane Dewit. C’est lui qui reprendra la tête du département de maladies infectieuses du CHU Saint-Pierre au départ du docteur Clumeck. Même si aujourd’hui ce sont les cas de coronavirus que son service voit défiler, la pandémie de sida n’est pas près de s’éteindre pour autant. "C’est une pandémie dont on ne verra pas le bout avant longtemps. Tant qu’on ne sait pas tuer ce virus, le sortir du corps humain, la population humaine va continuer à devoir continuer à vivre avec", explique le docteur Stéphane Dewit.

A l’heure actuelle, le VIH/sida est une maladie qu’on peut traiter et avec laquelle on peut avoir une espérance de vie normale, mais la médecine ne peut toujours pas la guérir. Les patients restent donc dépendants de leur traitement tout au long de leur vie. Le vaccin, lui, se fait toujours attendre malgré des moyens financiers colossaux investis dans la recherche, " Bien plus que pour le Covid-19 !", s’exclame Stéphane Dewit. Mais le VIH est un virus plus sournois et plus difficile à supprimer que le Covid-19.

"Les perspectives ? C’est de continuer à rendre le traitement accessible partout dans le monde. Ça, c’est vraiment un élément majeur. D’autre part, le but est d’avoir des traitements qui sont de plus en plus faciles, efficaces, élégants et bien tolérés par les patients", explique Stéphane Dewit.

Le virus du sida pourrait-il quitter des pays comme la Belgique grâce aux traitements actuels ? Le médecin n’y croit pas : "Dans les pays riches, on peut imaginer une situation idéale où toutes les personnes porteuses du sida sont dépistées, traitées, ont un virus qui est totalement bloqué par le traitement et que donc le virus arrête de circuler. Mais même dans ce cas-là, il suffit d’une personne qui arrête son traitement, pour qu’il puisse de nouveau contaminer d’autres personnes un mois plus tard. La disparition du virus du sida est pour l’instant peu vraisemblable."

En 2020, quelque 690.000 décès provenant de causes liées au sida ont été enregistrés, soit une diminution de 55% de 2001 à 2020.