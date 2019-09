40 ans de l'Ancienne Belgique: retour sur l'histoire de cette salle mythique

Avant que la salle ne devienne l’un des temples du rock et de la pop à Bruxelles, l’endroit connaît ses premières heures de gloire comme music-hall entre les deux guerres. A cette époque, le public vient y manger et boire pendant que se produisent imitateurs, acrobates et comiques puis vedettes francophones ou internationales plus renommées. L’établissement reste même ouvert pendant la Seconde guerre mondiale.

C’est au 15e siècle que l’on retrace l’origine de l’édifice qui se tient aujourd’hui en lieu et place de l’Ancienne Belgique. A cette époque, une guilde de marchands d’Outre-Mer, les Meerslieden, construit un endroit pour traiter ses affaires mais aussi pour se réunir et accessoirement festoyer dans un endroit qui leur appartient.

Les années passent et la salle gagne en renommée. Dans les années 60, c’est donc une autre génération d’artistes qui prend le relais à l’image de France Gall qui fait sa toute première scène sur les planches de l’AB en 1964, Johnny Halliday, qui s’y produit pour la première fois d’abord avec ses cousins en 1953 puis à de multiples reprises en solo. Claude François aura également l’occasion d’y jouer à plusieurs reprises dès 1963. C’est d’ailleurs dans les loges de l’Ancienne Belgique en 1969 que Cloclo recevra par recommandé le disque "My Way" (l’adaptation de son titre "Comme D’habitude") enregistré par son idole Frank Sinatra.

La renaissance

Laissée à l’abandon pendant de nombreuses années, l’AB est finalement reprise en 1977 par la Communauté flamande, tandis que la Communauté francophone récupère le Botanique. Elle est inaugurée deux plus ans tard par la secrétaire d'Etat Rika Steyart. "C’est une maison d’espoir", déclarera-t-elle à ce moment précis.

Et elle verra juste ! Dès la réouverture et dans le courant des années 80, la salle fait le pari de s’ouvrir à la scène rock britannique et aux nouveaux courants musicaux comme la new-wave ou le punk. Durant cette décennie, ce sont des artistes aussi influents que Lou Reed, Blondie, Siouxsie and The Banshees, The Stranglers, Iggy Pop, Scorpions, Madness, les Ramones ou encore Orchestral Manoeuvres In The Dark qui enchaînent les passages sur scène.

Pourtant, l’AB ferme à nouveau ses portes en 1981 pour rouvrir le 23 décembre 1984 après que de nouvelles rénovations ont été effectuées. C’est à ce moment-là que la couleur rouge prédominante et les balcons font leur apparition. Rebelote entre 1992 et 1996 où une nouvelle fermeture est ordonnée afin d’agrandir encore la salle et améliorer la sonorisation.

L’entrée auparavant située Rue des Pierres, où se trouve désormais le café, est déplacée sur le Boulevard Anspach. Durant cette période, les concerts sont quant à eux transférés au Luna Theater, la salle principale du Kaaitheater.

L’Ancienne Belgique qui a connu des moments difficiles, peut alors renaître de ses cendres et restera, enfin, dans sa forme actuelle. Les concerts se multiplient et en deux décennies, ce sont des dizaines et des dizaines d’enregistrement live qui seront effectués à l’Ancienne Belgique par des artistes aussi divers et variés qu’Iggy Pop, Indochine, K’s Choice, Róisín Murphy, Kings Of Leon, Sttellla, The Hives, Rachid Taha ou encore Channel Zero.