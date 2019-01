4 janvier : "les plus riches du pays ont fini de payer leurs impôts"

Ce matin, ils sont une cinquantaine à réclamer plus de justice fiscale et moins d'inégalités économiques. Ils sont membres du Réseau pour la Justice fiscale (RJF), du Financieel Actie Netwerk (FAN), de la Campagne TAM-TAM et de Hart Boven Hard. Ce rassemblement a lieu au square du bois à Bruxelles, on appelle aussi cet endroit le square des millionnaires.

Cette journée n'a pas été choisie au hasard par ces manifestants. Selon Daniel Puissant, porte-parole du Réseau pour la Justice Fiscale, le 4 janvier est le jour de l'année où les plus riches du pays ont terminé de payer leurs impôts. Un citoyen lambda mettrait, lui, en moyenne, six mois pour s'en acquitter.