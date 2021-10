39 morts à bord d'un camion en Angleterre: 24 suspects jugés mercredi en Belgique pour trafic d'êtres humains

Dans le volet britannique de l'enquête, quatre hommes ont été condamnés à de lourdes peines de prison en janvier 2021. Sept personnes ont également été condamnées au Vietnam pour leur rôle dans l'affaire. Le 26 mai 2020, toute une série de perquisitions avaient aussi été menées en Belgique et en France. Dans notre pays, il y a eu cinq perquisitions à Anderlecht, trois à Schaerbeek, trois à Molenbeek-Saint-Jean et une à Leeuw-Saint-Pierre, Ganshoren, Bruxelles, Uccle et Etterbeek.

Vo Van Hong est considéré comme le chef de l'organisation criminelle. Depuis septembre 2018, il pourrait être lié à au moins une quarantaine de passages concernant plus d'une centaine de personnes au total. Dix autres Vietnamiens et six Belges d'origine vietnamienne devront également comparaître devant le tribunal pour leur participation présumée dans l'affaire. Quatre d'entre eux sont considérés comme des lieutenants de Vo Van Hong par le parquet fédéral. Par ailleurs, le renvoi a également été demandé pour trois autres Belges, six Marocains et un Arménien d'Alost. Il s'agit pour la plupart d'entre eux des chauffeurs de taxi employés par le gang.

Le procès commencera le mercredi 27 octobre à 10h00 avec l'audience d'introduction. En raison du nombre important de prévenus et d'avocats, la dix-septième chambre du tribunal correctionnel de Bruges se tiendra exceptionnellement à la cour d'assises.