39 migrants morts à bord d’un camion frigorifique : l’affaire sera plaidée à Bruges les 15 et 16 décembre

Le procès dans le dossier des 39 migrants vietnamiens décédés dans un camion frigorifique en Angleterre se déroulera les 15 et 16 décembre devant le tribunal correctionnel de Bruges. Au total, 23 prévenus doivent répondre de leurs responsabilités dans cette affaire. Le personnage central du dossier risque jusqu’à 15 ans de prison mais nie toujours toute implication.

Le 23 octobre 2019, 39 corps sans vie, dont ceux de trois mineurs, ont été découverts dans un camion frigorifique à Grays, une ville du comté d’Essex, dans le sud de l’Angleterre. Il est vite apparu que le container était arrivé à Zeebrugge la veille à 14h49. Au cours de l’après-midi, le véhicule avait quitté le port belge et était finalement arrivé à Purfleet à 01h00 le jour suivant.

7 condamnés au Vietnam

Dans le volet britannique de l’enquête, quatre hommes ont été condamnés à de lourdes peines de prison en janvier 2021. Sept personnes ont également été condamnées au Vietnam pour leur rôle dans l’affaire. Le 26 mai 2020, une série de perquisitions avaient aussi été menées en Belgique et en France, notamment à Anderlecht, Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean, Leeuw-Saint-Pierre, Ganshoren, Bruxelles, Uccle et Etterbeek. Au cours de l’enquête, plusieurs suspects ont été libérés sous conditions et sous caution. Cinq sont actuellement en détention préventive.

Le parquet fédéral a demandé le 8 octobre dernier le renvoi de 23 personnes devant le tribunal correctionnel de Bruges. Il n’a pas encore demandé le renvoi dans le cas de quatre autres suspects. Il s’agit de deux suspects contre lesquels la procédure de transfert vers la Belgique est toujours pendante. Deux individus sont, eux, toujours en fuite. La chambre du conseil de Bruges a suivi la requête du ministère public.