37 mois de prison pour un voleur de vélos

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné trois jeunes qui volaient des vélos en gares de Bruges et d'Ostende. Samir K. (25 ans), originaire de Schaerbeek, écope de 37 mois de prison ferme.

L'enquête a démontré que les prévenus se rendaient en train en Flandre occidentale. Arrivés dans les gares concernées, ils brisaient les cadenas à l'aide de pinces et embarquaient les vélos. Les suspects essayaient déjà de les revendre sur internet lors du trajet retour. Un butin d'une dizaine de vélos aurait été constitué entre le 26 mai et le 24 août 2019.

Le tribunal a été plus clément à l'égard d'Ayoub B., 22 ans, et d'Océane D., 20 ans, qui ont écopé respectivement de deux ans de prison avec sursis et d'une peine de travail de 120 heures.