360.553 exclusions réunies dans la "liste noire" des joueurs interdits de paris en ligne, de casinos et de salles de jeux

Pas uniquement des accros

Les policiers comme les notaires n'ont pas le droit de fréquenter les lieux de jeux de hasard. - © JONAS ROOSENS - BELGA

Au total, la Commission des jeux de hasard note 36.385 exclusions par demande volontaire, d'un tiers ou d'un administrateur, soit 10,1% des cas. La demande volontaire peut être introduite lorsqu'une personne souhaite être protégée des dangers potentiels du jeu. Elle n'aura dès lors plus accès aux casinos (réels et en ligne), aux salles de jeux automatiques (réelles et en ligne) et aux agences de paris (uniquement en ligne).

Viennent ensuite les 57.791 interdictions (16%) liées à la profession. Ces exclusions dépendent donc de la nature de la profession du joueur. Il s'agit des magistrats, notaires, huissiers et membres des services de police.