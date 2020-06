35,9% des discriminations sont fondées sur des critères "raciaux", un problème "structurel" (Unia)

Dans son rapport annuel 2019, Unia, qui lutte contre la discrimination, relève que 35,9% des dossiers sont liés aux critères "raciaux", rapporte La Libre Belgique ce lundi. Le codirecteur d’Unia, Patrick Charlier, insiste sur le caractère systémique et structurel du problème de discriminations raciales.

De plus, les discriminations ont augmenté de 13,2% par rapport à 2018.

En 2019, Unia a reçu 8478 signalements relatifs à des faits présumés de discrimination, ressort-il du rapport annuel du service public indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité des chances. Pas moins de 35,9% concernent une prétendue race, la couleur de peau, la nationalité, l’ascendance (juive) ou l’origine (nationale ou ethnique).

"Depuis toujours, un quart au moins des dossiers qu’on ouvre sont liés à ces critères dits raciaux. Pour moi, c’est l’illustration que la question du racisme reste un problème d’actualité", commente Patrick Charlier, codirecteur d’Unia.

Reconnaître le caractère systémique

"Il y a dans notre société une sorte de consensus pour condamner le racisme en général et les comportements individuels de racisme. Si quelqu’un se fait agresser sur base de sa couleur de peau, il y a peu de monde dans le spectre politique, associatif ou autre qui va l’accepter ou le justifier", pointe Charlier. Mais admettre qu’il existe des situations de racisme individuel, ce n’est pas reconnaître le caractère systémique et structurel du problème, insiste le responsable d’Unia.

En d'autres termes, explique-t-il, nous vivons dans un système de reproduction des inégalités. "L'organisation de notre société a encore tendance à reproduire les inégalités" dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'accès au logement ou encore au travail. Et c'est cela qui constitue notamment "le caractère structurel ou systémique", indique Patrick Charlier.

Certains "acceptent de stigmatiser un comportement individuel mais affirment que notre société offre toutes les opportunités et que, si on est en échec, c’est une responsabilité individuelle", signale Patrick Charlier. Or le monitoring socio-économique montre en tout cas que l’organisation du marché du travail génère et reproduit pourtant bien les inégalités.

Banalisation ?

Patrick Charlier parle également d'une étude basée sur l'analyse des discours qui semble indiquer que la parole des uns peut être un déclic pour d'autres. "On a constaté par exemple, que le résultat des élections fédérale, avec la montée du Vlaams Belang avait légitimé, par rapport à une série d'internautes mais aussi d’interactions sociales, des paroles méprisantes, des propos que l'on entendait pas par le passé, disant par exemple en s'adressant à des personnes étrangères 'maintenant nous sommes là vous n'allez plus être en paix, nous avons gagné'. C'est ce genre de propos que nous avons vu à la suite des élections".