31 décembre 2020 : une soirée de la Saint Sylvestre inédite, petit rappel des règles

Ce réveillon du 31 décembre 2020 restera dans les mémoires. En raison de la pandémie de coronavirus, les traditionnelles réjouissances de la Saint Sylvestre sont bousculées. Les grands rassemblements, repas entre amis, sorties et feux d’artifice ne sont pas autorisés. C’est donc en petit comité que les Belges passeront les derniers moments de cette année 2020 marquée par le Covid-19.

En effet, le comité de concertation a décidé, le 18 décembre dernier, de ne pas assouplir les règles pour le réveillon du Nouvel An.

Cela signifie que les règles actuellement en vigueur restent d’application, sans exception possible. Le centre de crise a d’ailleurs rappelé ce mercredi 30 décembre que ce réveillon constitue "un moment délicat" et a rappelé que "cette année, le passage à l’an neuf devrait être célébré de façon plus sobre et, en tout cas, en plus petite compagnie". L’objectif étant de ne pas subir l’impact de ce réveillon à travers une augmentation des courbes dans les jours qui suivront.