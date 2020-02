305 Belges bloqués en Jamaïque à cause d'un problème avec leur avion : "Tout ce qu'ils nous ont dit jusqu'à présent était faux"

C’est un séjour qui commence à devenir un peu trop long pour 305 Belges. Ils avaient choisi la compagnie Tui pour se rendre à Punta Cana, en République dominicaine. Mais au retour, problème : leur avion a rencontré un problème de frein lors d’une escale en Jamaïque. Parmi ces voyageurs, il y a Céline Manche. La jeune fille se trouve à présent dans un hôtel de Mantago Bay, en Jamaïque, avec sa grand-mère et ses parents.

Cela fait maintenant trois jours, depuis ce mardi 4 février, que ces passagers attendent un avion pour les ramener en Belgique. Dès l'annonce de la panne, nous raconte Céline, ils ont eu droit à "des messages très confus […]. Les gens couraient dans tous les sens dans l’aéroport. Certains passagers ont commencé à se bagarrer."

Départ reporté plusieurs fois

"Quand on est arrivés à l’hôtel, il était minuit à peu près. On a eu des chambres assez vite. La seule possibilité de se restaurer c’était des petits sandwiches dans un frigo et du pop-corn."

Les passagers étaient invités à se rendre à la réception de l’hôtel mercredi matin. Là encore, faux espoir, aucun vol n’est prévu pour eux.

Ce jeudi, ils doivent changer d’hôtel, faute de place dans l’endroit où ils se trouvent. "Il y a des personnes âgées, dont ma grand-mère qui a 88 ans, poursuit Céline. Avec nous, il y a des agriculteurs, des indépendants, des gens qui sont directeurs de société. On devait rentrer mercredi matin, donc ça fait trois jours de travail perdu, c’est énorme."

Informations "au compte-gouttes"

Elle espère à présent que la situation se débloquera ce vendredi. "On suppose qu’on aura un avion à 16h35. L’arrivée est prévue à Bruxelles samedi." Mais la jeune femme doute : "Tout ce qu’ils nous ont dit jusqu’à présent était faux. On espère qu’on va pouvoir redécoller, mais c’est sans certitude."

Heureusement, l’hôtel où elle se trouve est "correct". Mais cela n’atténue pas le fait que les représentants de Tui sur place donnent des informations "pas exactes" et "au compte-gouttes. "On nous fait tourner en bourrique", dénonce Céline.

Si quelqu’un a un avion dans le coin pour nous ramener, il est le bienvenu

"On ne remet pas la faute sur le personnel, ils font vraiment leur possible", complète Mélanie, une autre Belge, qui s'est exprimée dans une vidéo postée sur sa page Facebook ce mercredi. "On est obligés de remonter dans un avion défectueux. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autre vol", s'inquiète-t-elle tout en dénonçant le fait que "les gens en Belgique sont plus au courant de la situation que nous". Et de conclure : "On est scandalisés. C'était censé être des vacances de rêve, mais ça tourne au cauchemar."