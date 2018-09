3 nouveaux cas supposés de peste porcine africaine en Belgique

Après les 3 premiers cas confirmés jeudi dernier, le cabinet de Denis Ducarme vient de confirmer à la RTBF que 3 nouveaux sangliers possiblement atteints du virus ont été détectés dans la zone protégée, en Province de Luxembourg.

Le ministre fédéral Denis Ducarme (MR) confirme la découverte de trois nouveaux cas de sangliers présumés porteurs de la peste porcine africaine. Ils ont été découverts dans la zone protégée. Un examen plus approndi va être mené afin de confirmer si les sangliers sont bien porteurs de la peste.

D'ores et déjà, le ministre annonce la tenue, la semaine prochaine, d'une conférence interministérielle afin d'améliorer la concertation entre l'Etat fédéral, les Régions et l'AFSCA sur les mesures à prendre.