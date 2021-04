3 millions de Belges dans les fichiers de la police

"Ce qui m'a interpellé, c'est la taille de cette banque de données, son opacité et sa mauvaise gestion", explique le journaliste de Médor. Sans compter une réforme concernant l'archivage et la ventilation des données, prévue depuis 2016 mais restée inachevée à ce jour.

C'est une vaste banque de données rassemblant de nombreuses informations de personnes connues des services de police. En 2019, 3 millions de Belges étaient fichés dans la Banque Nationale Générale ("BNG"). Médor y a consacré une grande enquête liée à l'hypersurveillance se généralisant dans notre société. On en débat sur le plateau de CQFD avec Olivier Bailly, journaliste co-fondateur du magazine Médor, Mathieu Michel, secrétaire d'Etat à la Digitalisation et la Protection de la vie privée, et Catherine Forget, avocate au barreau de Bruxelles.

C'est une vaste banque de données rassemblant de nombreuses informations de personnes connues des services de police. En 2019, 3 millions de Belges étaient fichés dans la Banque Nationale Générale ("BNG"). Médor y a consacré une grande enquête liée à l'hypersurveillance se généralisant dans notre société. On en débat sur le plateau de CQFD avec Olivier Bailly, journaliste co-fondateur du magazine Médor, Mathieu Michel, secrétaire d'Etat à la Digitalisation et la Protection de la vie privée, et Catherine Forget, avocate au barreau de Bruxelles.

Olivier Bailly, Médor - 29/04/2021 C'est une vaste banque de données rassemblant de nombreuses informations de personnes connues des services de police. En 2019, 3 millions de Belges étaient fichés dans la Banque Nationale Générale ("BNG"). Médor y a consacré une grande enquête liée à l'hypersurveillance se généralisant dans notre société. On en débat sur le plateau de CQFD avec Olivier Bailly, journaliste co-fondateur du magazine Médor, Mathieu Michel, secrétaire d'Etat à la Digitalisation et la Protection de la vie privée, et Catherine Forget, avocate au barreau de Bruxelles.

Une "opération transparence"

Réaction de Mathieu Michel: "On doit travailler sur plus de rigueur et plus de transparence dans la protection de ces données". Le secrétaire d'Etat à la Digitalisation et la Protection de la vie privée rappelle une "opération transparence" visant à faire le cadastre de l'ensemble des bases de données gérées par l'Etat, "qui sont aussi des outils eu service de la sécurité du territoire". Autres points d'attention: l'accessibilité de ces données auprès des citoyens et un cadre légal plus rigoureux, ajoute M. Michel.

En attendant, la mise à jour de ce type de données est une obligation légale mal remplie, de l'aveu même de l'Organe de contrôle de l'information policière et ce n'est pas sans conséquence, explique Catherine Forget qui a saisi le tribunal de première instance. Son client s'est vu refuser une attestation de sécurité nécessaire à l'obtention d'un contrat de travail, au motif de sa participation 10 années durant à diverses manifestations.

"Pour un droit fondamental - celui de manifester - mon client a été privé d'un autre: celui de travailler", déplore l'avocate ajoutant que son client n'a pas pu avoir accès aux données le concernant, soit un autre droit fondamental. Ce qui, de plus, le place dans l'impossibilité de fait de pouvoir contester ces éléments.

Une triple entrave aux droits fondamentaux