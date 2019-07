3 conseils pour bien choisir ses lunettes de soleil

Avec l’été et les journées ensoleillées, il est temps de sortir de vos tiroirs un indispensable accessoire : les lunettes de soleil. Si aujourd’hui, les marques développent en quantité ce véritable objet de mode, ces lunettes nous protègent surtout des mauvais rayons UV du soleil.

S’assurer de la qualité des verres

Des bons verres solaires doivent filtrer les rayons du soleil, respecter fidèlement les couleurs et être d’une bonne qualité optique. Pour ce faire, les opticiens conseillent de choisir des verres 100% UVA/UVB, c’est-à-dire des verres qui protègent efficacement contre des rayonnements ultraviolets et les infrarouges. Ne confondez donc pas verres teintés et verres qui filtrent les rayons UV : les lunettes sombres ne sont pas forcément les plus efficaces. Opter pour des verres polarisants se révèle aussi être un bon choix : ils empêchent toute réverbération de la lumière.

2. Veiller à la conformité et à l’indice de protection des lunettes de soleil

Pour déterminer si une paire est bien conforme aux directives européennes et vous protège donc des méfaits du soleil, deux informations doivent se retrouver sur vos paires : le marquage CE et la catégorie de protection de 0 à 4.

La Communauté européenne a en effet établi 5 catégories pour les lunettes de soleil. Plus l’intensité lumineuse est importante, plus la catégorie des lunettes pour lesquelles vous optez, doit être élevée. Si vous vous décidez à partir pour un city trip dans une ville européenne, une catégorie 2 est suffisante ; mais en revanche si vous êtes plutôt farniente à la mer ou trek en montagne, il est conseillé de privilégier une catégorie 3. Les verres de catégorie 0 sont donc uniquement esthétiques.

3. Ne pas acheter des paires non normées

Ces paires posent un double problème : elles ne protègent pas contre le soleil et elles peuvent provoquer des lésions oculaires importantes. Par l’effet des verres teintés, l’iris a en effet l’impression d’être protégé du soleil et s’ouvre davantage aux rayons UV : les risques de brûlures, de vieillissement des organes visuels et de lésions irréversibles sont donc accrus. Le danger est d’autant plus important pour les enfants : les yeux de nos jolies têtes blondes sont plus perméables à la lumière que ceux des adultes.

Aujourd’hui les lunettes de soleil sont partout et à tous les prix. Pas facile donc de s’y retrouver ! Alors en cas de doute sur la qualité d’une paire, le meilleur moyen reste de faire appel à un opticien : lui seul peut garantir que vos yeux soient bien protégés.