27.199 Belges testés positifs au covid-19 en un jour : un record depuis le début de la pandémie

Le rapport Sciensano qu’a pu consulter en primeur la RTBF révèle un record absolu : avec au moins 27.199 cas déjà détectés, il n’y a jamais eu autant de personnes diagnostiquées positives au COVID-19 en Belgique que le 3 janvier 2022. Le précédent record date du 27 octobre, avec 22.221 cas.

" C’est un record, mais ça va continuer à augmenter ", analyse Yves Van Laethem. Avec l’arrivée du variant Omicron, le virus est devenu plus contagieux. " Globalement 5 contaminations sur 6 sont à attribuer à omicron. "

Selon le porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid, le virus se propage rapidement. " C’est une explosion. Alors qu’il était surtout actif auprès de 20-30 ans dans la région de Bruxelles, le virus est désormais présent dans tout le pays et atteint toutes les tranches d’âge, à l’exception des personnes âgées. "

Le nombre d’hospitalisations augmente aussi ces deux derniers jours avec au moins 217 et 190 nouvelles hospitalisations pour respectivement le 4 et 5 janvier. "On assiste à une inflexion de la courbe des hospitalisations. Heureusement, cela semble pour l'instant épargner les soins intensifs", commente Yves Van Laethem.

Il est à noter que les données des derniers jours de ce rapport ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que toutes les statistiques soient mises à jour.

Bonne nouvelle: le nombre de lits en soins intensifs occupés pour les patients atteints du coronavirus continue à bien diminuer : avec 470 le 5 janvier, on est repassé sous le cap symbolique des 500 lits occupés.