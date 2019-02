25 février le plus chaud jamais enregistré: un record pas anodin

"Février 2018 finalement, c’est quasiment le seul mois qui a vraiment été assez froid, explique Pascal Mormal. Parce que quand on analyse l’année de manière générale, ça été une année extrêmement chaude, c’est l’année la plus chaude depuis le début des relevés, ex aequo avec 2014".

Par contre, pour les professionnels du climat, le mois de février 2019 ne devrait pas battre le record de 1990 où la moyenne de 7,9° plaçait le mois de février comme le plus chaud jamais mesuré. Cette année, on devrait tourner autour des 7°.

Un phénomène qui s'explique. "Depuis quelques temps déjà, on est protégés par un anticyclone qui est installé sur une grande partie de l’Europe occidentale, précise Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. Il nous place dans un flux qui fait remonter de l’air très doux en provenance d’Afrique du Nord. Ce qui est assez remarquable ici, c’est le fait que ce phénomène perdure depuis environ deux semaines, puisque c’est depuis la mi-février que les températures restent régulièrement largement au-dessus des normales de saison. On a maintenant des températures qui sont 10 à 12 degrés au-dessus des normales en température maximale". C'est donc la durée du phénomène qui interpelle.

Avec 18,8° relevés à Uccle dans l'après-midi, ce 25 février est le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés effectués par l'Institut royal météorologique (IRM) en 1901. On pulvérise même le record précédent de plus de 3 degrés, il datait de 1964 avec 15,4 degrés d'après le prévisionniste Bastien Lombeau.

Réchauffement climatique

La tendance générale est donc clairement à la hausse des températures, comme le confirme Pascal Mormal: "Quand on regarde au niveau des statistiques, on constate vraiment que ces dernières années sont marquées par des épisodes de chaleur de plus en plus réguliers et de plus en plus nombreux".

27 records de chaleur en 2018

Et si vous pensiez que ces records journaliers n'ont pas beaucoup de sens, leur répétition montre tout de même une tendance de fond. "J’ai analysé l’année 2018, insiste le météorologue, et on a battu 31 records de températures. Sur ces 31 records, 27 sont des records de chaleur, donc c’est quand même assez significatif".