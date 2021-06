25.014 morts du coronavirus en Belgique : "J’ai voulu reprendre ma mère à la maison mais ça n’a pas été possible"

Le temps égrène les morts du Covid-19 de manière implacable. La Belgique déplore désormais 25.014 personnes décédées après avoir contracté le SARS-CoV-2. Ce nombre permet de globaliser, comparer ou évaluer mais il ne rend évidemment pas compte des histoires individuelles cachées derrière un compteur. Il y a autant de vies à raconter que de morts du coronavirus. Voici celle de Rosa Turrigrossa, morte du Covid-19 le 17 avril 2020. Une femme de valeur(s) partagée entre sa Sicile natale et Liège, sa terre d’accueil.

Le soleil de Sicile

Ce 31 mai, Elisa Luciani a rendez-vous pour se faire vacciner. Le hasard est ainsi fait, c’est ce jour-là qu’elle nous raconte sa mère, Rosa, morte au plus fort de la première vague. A cette époque pas si lointaine, nos yeux ne scrutaient plus seulement la Chine et l’Italie mais aussi la Belgique où nous étions confinés, qui dans une maison avec jardin, qui dans un petit appartement, qui dans un kot, qui sous un pont… qui dans une maison de repos. Rosa Luciani – Turrigrossa de son nom de jeune fille - a 7 ans quand elle quitte son île de soleil, sa Sicile natale, et arrive à Liège avec ses parents et ses six frères et sœurs. Son père était mineur de fond. Rosa va grandir et s’enraciner dans la région. Elle travaillera quelque temps au sein de l’entreprise DAF (cigares), ensuite comme aide ménagère. ►►► À lire : Plus de 25.000 morts morts du coronavirus en Belgique : la vaccination éclaire le bout du tunnel

Une femme de valeur(s)

L’amour lui apparaîtra sous le prénom d’Emilio. Emilio Luciani, tout droit arrivé des Abruzzes. Ils déménageront de maison en maison pour s’installer finalement à Saint-Nicolas avec leurs deux fils aînés Santino et Giancarlo. Bien des années plus tard naîtra la petite dernière, Elisa. Les voilà enracinés avec leur énorme cœur, partagé désormais entre ici et là-bas. "Ma mère était douce, très accueillante et généreuse. Malheureusement pas toujours pleine de vie parce qu’elle a eu beaucoup de problèmes de santé", raconte Elisa. Et de poursuivre : "Elle m’a transmis beaucoup d’amour, de valeurs comme le respect… J’ai beaucoup appris de mes parents."

"J’ai voulu la reprendre à la maison mais ça n’a pas été possible"

Rosa Turrigrossa vivait en maison de repos quand le Covid l’a rattrapée au plus fort de la première vague. Elle y vivait depuis la mort d’Emilio treize ans plus tôt, un départ douloureux. Emilio souffrait d’une sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot), une maladie neurodégénérative inéluctable caractérisée par une paralysie progressive des muscles, y compris celui du cœur. Tout a basculé avec le coronavirus : "J’avais peur, nous confie sa fille Elisa, parce que les visites ont été interdites dans sa maison de repos. Ma mère était diabétique et souffrait de problèmes au foie […]. J’avais peur et j’ai voulu la reprendre à la maison à ce moment-là, mais ça n’a pas été possible. Et on nous empêchait d’aller la voir. […] Il y a eu beaucoup de décès. Une vingtaine sur une soixantaine de résidents. Tout s’est passé très vite".

Nous nous sommes tant aimés

"Ma mère me prenait toujours dans les bras. Elle me regardait avec un regard satisfait de me savoir heureuse", raconte Elisa. "Une infirmière de la maison de repos m’a expliqué qu’elle avait une lueur de soleil dans le regard et dans la voix quand elle savait que je venais avec ma fille de trois ans, Ileana." La famille était tout pour cette dame âgée de 78 ans : son mari, ses trois enfants, ses quatre petits-enfants. Le plus difficile pour Santino, Giancarlo et Elisa, comme d’autres ayant perdu un proche du coronavirus, c’est de ne pas avoir pu dire au revoir comme ils l’auraient souhaité. Dans le cas de Rosa, c’est aussi la rapidité avec laquelle son état de santé s’est dégradé, une semaine tout au plus. Seule Elisa a pu se rendre au chevet de sa mère après son transfert à l’hôpital, ses deux frères n’ont pas pu lui tenir la main. Un appel vidéo a juste posé un petit pansement sur leur énorme plaie. L’écrivain sicilien Laurent Gaudé a écrit des pages magnifiques sur sa terre de soleil. Dans son chef-d’œuvre, Le Soleil des Scorta, il écrit : "Nous n’avons été ni meilleurs ni pires que les autres, Elia. Nous avons essayé. C’est tout. De toutes nos forces, nous avons essayé. Chaque génération essaie. Construire quelque chose. Consolider ce que l’on possède. Ou l’agrandir. Prendre soin des siens." Prendre soin des siens… une des valeurs que Rosa a indéniablement transmises à sa famille.