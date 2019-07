24 heures de Spa-Francorchamps : la course est repartie pour les 5 dernières heures

Sur le coup de 11h30, les pilotes des voitures engagées dans cette course ont pu reprendre le départ pour les 5 dernières heures. Ces 24 heures de Spa resteront dans l’histoire. Jamais la course n’avait été interrompue si longtemps. Les organisateurs ont pris la décision de stopper la course au vu des intempéries de cette nuit. La piste est détrempée, inondée par endroits et le risque d’aquaplanage a été jugé trop important.

Les 24 heures de Spa-Francorchamps ont donc été arrêtées au drapeau rouge à moins de 11 heures du terme. La nuit a été marquée par des conditions climatiques régulièrement changeantes et difficiles.

Spectateurs en fuite, mais certains irréductibles ont résisté

Une des conséquences des pluies continues et de cet arrêt temporaire de la course a été la fuite de certains spectateurs, notamment ceux qui étaient installés dans les campings. " Nous en avons marre de la pluie. Nous avons dû remettre trois fois la tonnelle. C’est Francorchamps ça hein. Il fait toujours beau avant, il fait beau après, et puis le jour des courses, voilà c’est la pluie," raconte ces fans de l’événement sportif. Certains irréductibles sont quand même restés, motivés ou philosophes. Même s’ils ont rangé leur matériel, ils iront voir la suite et la fin de la course. " On attend de voir la décision si ça va reprendre ou pas. Et si cela va se calmer pour pouvoir ranger tranquillement. Tout est mouillé, mais on fait avec," philosophe cette campeuse. Pour d’autres, les bagages sont déjà prêts, mais ils attendent la fin de la course pour repartir : "Nous avons déjà tout remballé, comme ça dès qu’on peut partir, on rentre à la maison."

Dans les paddocks, les pilotes aussi étaient forcés d’attendre. Le régional de l’étape, le Spadois Bertrand Baguette, l’a confirmé : cette attente n’est pas facile à gérer. "Les informations changent tout le temps. Je n’ai pas vraiment pu me reposer car je ne savais pas exactement quand ça allait repartir. On annonce un départ à 12h30. Je suis parti dormir, et puis on est venus me réveiller pour me dire que je devais monter dans la voiture dans un quart d’heure. Donc, c’est un peu compliqué à gérer, pour être honnête, et un peu déroutant", témoigne le pilote de Spa.

Après une matinée d’attente, la course a enfin pu reprendre pour le plus grand bonheur des participants et des spectateurs.