24 heures de Spa-Francorchamps : la course arrêtée au drapeau rouge à cause des intempéries

Ces 24 heures de spa resteront dans l’histoire. Jamais la course n’avait été interrompue si longtemps. Depuis 6h ce matin très exactement, et elle ne reprendra pas avant midi. Les organisateurs ont pris la décision de stopper la course au vu des intempéries de cette nuit. La piste est détrempée, inondée par endroits et le risque d’aquaplanage a été jugé trop important. Les voitures sont donc rentrées au stand dans l’attente d’un nouveau bilan qui n’est prévu qu’à 11h30. On saura alors si la course peut reprendre.

Les 24 heures de Spa-Francorchamps ont été arrêtées au drapeau rouge à moins de 11 heures du terme. La nuit a été marquée par des conditions climatiques régulièrement changeantes et difficiles. Peu avant 6 heures du matin, les conditions ne s’améliorant pas, la direction de course a tout simplement décidé de stopper l’épreuve.

Classement de l’épreuve au moment de l’arrêt de la course

Au moment de l’arrêt de l’épreuve, c’est la Lamborghini de Mirko Bortolotti/Christian Engelhart/Rolf Ineichen (Ita/All/Sui) qui mène la danse devant la BMW de Christian Krognes/Mikkel Jensen/Nick Catsburg (Nor/Dan/P-B), la Porsche de Klaus Bachler/Andrea Rizzoli/Zaid Ashkanani (Aut/Ita/Kow), la Ferrari de Mikhail Aleshin/Davide Rigon/Miguel Molina (Rus/Ita/Esp) et la Mercedes de Luca Stolz/Yelmer Buurman/Maro Engel (All/P-B/All).

Côté Belge, Frédéric Vervisch (Audi) est 10e, Bertrand Baguette (Honda) est 12e et Laurens Vanthoor (Porsche) est 20e. Tous sont à un tour du leader. A noter que Dries Vanthoor (Audi) a perdu cinq tours et toute chance de victoire dans un accident.