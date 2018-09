24 heures avec Walter, 4 ans, pour la rentrée scolaire

Il faut dire que le petit garçon est tout de même impatient de retrouver sa classe et ses amis. Alors ni une, ni deux, toute la famille monte sur ses trottinettes pour rejoindre l'école du Centre, à quelques centaines de mètres à peine de leur domicile.

Ce matin au saut du lit, ses yeux étaient encore un peu endormis. Pas simple de reprendre un autre rythme, mais quand il faut y aller... Son papa Frédéric l'aide à émerger. Petit déjeuner dans le calme avec sa sœur Alice devant une crêpe et un verre de lait. Puis au moment de choisir ses chaussures : "celles qui courent super vite", demande Walter à son papa.

C'est le mini-feuilleton de la rentrée. Comme plus de 500.000 enfants aujourd'hui, Walter a fait sa rentrée scolaire ce lundi. Nous l'avons accompagné avant, pendant et après cette journée importante dans sa petite école à Uccle. Une belle palette d'émotions pour ce petit bout de 4 ans qui entrait en 2ème maternelle.

Arrivé sur place, surprise : sa classe n'est plus au même endroit que l'année passée. Petit moment de panique dans les bras de son père. "Je pense qu'il est un peu perturbé, il n'avait pas anticipé ça", explique Frédéric, mais heureusement l'arrivée de son grand ami Amine apaise vite Walter.

Préparer la rentrée

Hier, dernier jour de vacances, c'est déjà à son ami que Walter pensait en préparant sa rentrée scolaire. Sa maman Florence expliquait alors que le sujet était régulièrement abordé depuis quelques semaines avec les deux enfants. "Ils en parlent eux-mêmes très volontiers, c'est un sujet de discussion qui revient souvent", précise-t-elle, "On prépare avec eux le matériel, on parle des petits copains qu'on va retrouver, de l'institutrice... On essaye de susciter l'envie, l'enthousiasme!"

Vacances pour les parents

Les parents voyaient aussi cette rentrée d'un bon œil, nous avouant avec un sourire avoir besoin d'un peu de repos. "Les vacances des parents, c'est finalement l'année scolaire", plaisante Frédéric, "On n'est pas mécontent effectivement que ça reprenne. Ça leur donne aussi des repères parce que deux mois, ça leur paraît long".