24.000 km/s autour d'un trou noir, découverte de l’étoile la plus rapide jamais observée

L’étoile la plus rapide jamais observée se déplace à la vitesse impressionnante de 24.000 km/s. Des scientifiques ont découvert qu’autour du "trou noir supermassif", qui se trouve au centre de notre galaxie, des étoiles en orbite se déplaçaient à grande vitesse. Une découverte qui permet par ailleurs aux chercheurs de mettre à l’épreuve la théorie de la relativité d’Einstein.

Dans une nouvelle étude publiée ce 11 août 2020, des scientifiques indiquent qu’ils viennent de découvrir les objets les plus extrêmes qui soient : les étoiles les plus rapides qui se rapprochent le plus du bord d’un trou noir supermassif.

En effet, cette étude menée par des chercheurs de l’université de Cologne en Allemagne fait état de leurs observations sur une population d’étoiles que les astronomes appelées "étoiles S". Ces étoiles se déplacent sur les orbites de Sagittarius A* (Sgr A*), le trou noir supermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée, notre galaxie à une vitesse encore jamais observée.

8% de la vitesse de la lumière

Certaines de ces étoiles gravitent d’ailleurs tellement près de Sgr A* qu’elles sont difficiles à détecter. Mais grâce à la puissance du "Very Large Telescope" (VLT), les scientifiques ont réussi à en distinguer cinq nouvelles.

L’une d’entre elles, baptisée S4714, tourne autour du trou noir à une vitesse approchant 8% de la vitesse de la lumière. Cette vitesse correspond à environ 24.000 km/s. Une vélocité qui lui permettrait de faire un tour complet de notre Terre en seulement 1,5 seconde, indique le site d’informations scientifiques Futura.

Parmi les autres observations de l’équipe allemande sur l’étoile S4714, ils ont également noté qu’elle se rapproche du "trou noir supermassif" (elle se situe actuellement à seulement 1,9 milliard de kilomètres de celui-ci).