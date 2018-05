23% de Belges fumeurs, "cela reste énorme"

Les chiffres du tabagisme en Belgique ont tendance à baisser mais restent "énormes", a souligné lundi le Dr Anne Boucquiau, en marge de la présentation du mouvement "Générations sans tabac". Les chiffres de l'enquête de santé 2013 de l'ISP (Institut de Santé publique) fixent à 23% la proportion des 15 ans et plus qui sont fumeurs en Belgique. "Mais il y a de grandes disparités en fonction des milieux socio-économiques et des niveaux d'éducation, et dans certaines régions on compte jusqu'à 30-35% de fumeurs", indique la responsable du département des experts à la Fondation contre le Cancer.

Un fumeur perd 8 ans de vie

"La tendance est positive, mais 23% sur tout le pays, ça reste énorme", développe-t-elle. "Surtout quand on sait ce que cela implique. Des études ont démontré qu'en moyenne, un fumeur perd 8 ans de vie. En parallèle, il y a aussi une perte d'années de vie en bonne santé. On parle, pour les fumeurs, d'une moyenne de 6 années de vie avec des incapacités ou maladies chroniques liées au tabagisme".

Le droit de grandir dans un environnement "sans tabac"

Annuellement, 14.000 décès par an, dans notre pays, sont liés à la consommation de tabac. La Fondation contre le Cancer, qui est, avec l'association flamande Kom op tegen Kanker, à l'initiative du nouveau projet "Générations sans tabac" a elle-même interrogé 3500 personnes, dont de nombreux fumeurs. Une écrasante majorité (95%) des citoyens interrogés, donc également une grande part des fumeurs, souhaite que les enfants aient le droit de grandir dans un environnement "sans tabac", où ils ne sont pas exposés aux fumées des cigarettes et ne voient pas les adultes fumer, ce qui diminuerait le risque de les voir devenir fumeur à leur tour plus tard.

Nonante-deux pour cent des citoyens pensent qu'il devrait être interdit de fumer dans une voiture dans laquelle des mineurs d'âge se trouvent, par exemple. En novembre dernier, un avant-projet de décret est passé au gouvernement wallon pour introduire une telle interdiction. Plus récemment, le gouvernement flamand lui a emboîté le pas en prévoyant une amende pour ceux qui sont surpris à fumer dans une voiture en présence de moins de 16 ans.

Pour "Générations sans tabac", "toutes les collectivités sont concernées" et peuvent s'engager, que ce soit les autorités ou les citoyens, souligne le Dr Anne Boucquiau.