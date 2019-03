22 mars : un dispositif mis en place pour que les victimes puissent consulter le dossier

Dès la première semaine d'avril, les parties civiles des attentats du 22 mars pourront consulter l'ensemble des pièces du dossier. Les attentats de Zaventem et de Maelbeek ont fait 32 morts et 800 victimes. Plus de 600 personnes se sont déjà constituées parties civiles. Le procès s'annonce hors norme tout comme le dossier.

6200 procès verbaux, 140 cartons, plusieurs dizaines de milliers de pages traduites en huit langues. Les parties civiles auront accès à toutes les pièces du dossier : cela va de la téléphonie, aux expertises psychologiques et ADN, en passant par les commissions rogatoires, les photos, les détentions préventives,... Cette consultation se fera dans une salle située à proximité du Palais de justice de Bruxelles et sous forme informatisée. "C'est la première fois qu'une structure aussi riche est mise en place, elle est voulue par les juges d'instruction" précise Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral.

On veut comprendre ce qu'il s'est passé

Pour s'y retrouver parmi toutes ces pièces, le service d'accueil aux victimes sera présent pour épauler et guider les parties civiles. Pascale Preudhomme, assistante de justice, précise qu'il y aura deux versions du dossier. L'une avec les photos, l'autre sans. "Certaines personnes attendent beaucoup de cette consultation. D'autres se demandent si elles doivent saisir cette opportunité ou pas", explique Pascale Preudhomme.

Du côté de Philippe Vansteenkiste, président de l'association V-Europe et frère d'une victime décédée à l'aéroport, il s'agit d'une étape importante à laquelle il souhaite participer : "On veut comprendre donc on va consulter ce dossier. Moi, je veux savoir si ma soeur a souffert. Tant qu'on n'a pas de réponse, on reste dans le flou et l'imagination continue de jouer".

Chaque partie civile pourra accéder au dossier pendant 10 jours ouvrables. Ce délai pourra être rallongé sur simple demande.