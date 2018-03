22 mars: tous les lieux en hommage aux victimes des attentats (carte interactive)

Les attaques terroristes du 22 mars 2016 ont traumatisé tout un pays. Près de deux ans après les attentats, la douleur est encore vive. Des hommages seront donc à nouveau organisés en 2018 . Mais depuis les attaques terroristes de Zaventem et du métro Maelbeek, les sites commémorant le souvenir des victimes se sont multipliés, pour ne pas oublier. Ils sont un peu moins d'une dizaine, listés par la RTBF.

Oeuvre de l'artiste Jean-Henri Compère, le monument en acier inoxydable fait 20 mètres de long et deux mètres de haut. Il représente deux plaques, symbolisant le refus de la violence, qui se rapprochent.

Le 22 mars 2017, le roi Philippe inaugurait un monument dédié à tous les victimes d'actes terroristes. Situé Petite rue de la Loi, près du rond-point Schuman, à deux pas des institutions européennes, ce monument se veut plus universel: il rend hommage aux victimes des attentats survenus depuis 2015 sur le sol européen.

Un bémol: l'un des murs à messages recueillera également des slogans plus politiques ou insultants , comme la RTBF le révélera. Le 22 mars 2018, une plaque commémorative sera inaugurée à côté du panneau.

Peu après les attentats, la Stib installait un immense panneau dans le hall central de la station Maelbeek (rue de la Loi). Objectif: permettre aux proches, amis, voyageurs habitués, personnel de la Stib de poser un mot ou une photo en souvenir des victimes. Le panneau sera très rapidement inondé de messages, disposés autour d'un coeur rouge. Un temps, la STIB installera même un second panneau pour combler la demande.

L'Olivier de Benoît Van Innis à Maelbeek

Benoît Van Innis est l'artiste qui a réalisé les visages qui longent les quais de la station Maelbeek depuis le début des années 2000. Pour les victimes, il sera chargé de rajouter une oeuvre, dévoilée en juillet 2016. Sa fresque représente un olivier, symbole de la paix: le public peut la voir dans le hall de la station donnant sur la chaussée d'Etterbeek, sous la rue de la Loi.

Comme l'artiste l'expliquait l'an dernier à la RTBF, "quand on m'a dit qu'il y avait eu un attentat à Maelbeek, j'ai pensé tout de suite aux victimes, bien que Maelbeek était "ma station", la station où j'avais réalisé des œuvres. Mais ce n'était pas du tout mon souci". Rapidement, ses peintures véhiculeront un message sur Internet. "Une de mes filles m'a téléphoné en me disant que mes portraits circulaient un peu partout sur les réseaux sociaux, et qu'ils étaient devenus les portraits des victimes anonymes".