22 mars : la nouvelle philosophie de vie des victimes

Il y a trois ans, les attentats de Bruxelles faisaient 32 morts et des centaines de blessés. Aujourd'hui, beaucoup de victimes cheminent vers la résilience. Ces hommes et ces femmes sont habités d'une nouvelle force. Ils ont choisi de vivre dans l'instant présent et de réaliser leurs projets et leurs rêves dès à présent. Plus rien n'est reporté à demain.

Dans le métro

Le 22 mars 2016, Mathias est en retard pour se rendre à son travail. Il est interpellé par un accordéoniste qu'il croise tous les jours et prend quelques minutes de plus pour lui offrir un café. Lorsqu'il arrive sur le quai, le métro est déjà là. Il s'engouffre dans le premier wagon alors qu'il choisit d'habitude le deuxième pour être face à sa sortie. "Payer un café m'a sauvé la vie", dit-il le sourire aux lèvres.

Ce matin-là, Caroline aussi est dans le métro. Elle se trouve dans le dernier wagon. Son téléphone a rendu l'âme, elle voit l'heure sur celui du passager assis en face d'elle. Il est 9h07. Et d'un coup, elle est projetée en avant. Au même moment, Mathias, lui, perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il quitte la station de métro, se prend en photo et découvre son visage recouvert de poussière et de sang : "Dans mon regard, je vois de la détresse. Et ce sang, ce n'est pas le mien. Le plus difficile, c'était de savoir que j'avais des morceaux de gens sur moi", se souvient-il.

Se reconstruire

Après cet événement traumatisant, Caroline et Mathias prennent du temps pour digérer leurs émotions. Pour Caroline, cela passe par l'écriture d'un livre, "Ce matin-là et les suivants" : "J'ai écrit des phrases courtes pour aller à l'essentiel. Je ne fais pas du Zola avec des tonnes de superlatifs, j'évacue le superflu, je reste sur l'émotion brute", analyse-t-elle.