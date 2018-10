22 candidats pour débattre sur les thèmes qui préoccupent les Belges

Que faut-il faire pour améliorer la sécurité ? Comment résoudre les problèmes de circulation dans les centres-villes ? Les logements sont-ils accessibles assez facilement ? Tant de questions auxquelles vous pouvez répondre et auxquelles seront confrontés des candidats aux élections de dimanche. Ce soir, en vue du scrutin, Sacha Daout recevra un nombre exceptionnel d'invités sur le plateau d'À Votre Avis : pas moins de 22 candidats seront présents pour débattre des cinq thèmes qui préoccupent le plus les Belges. Ils seront amenés à s'exprimer sur la mobilité, la sécurité, le logement, les commerces et la bonne gouvernance.

La mobilité, la sécurité, le logement, les commerces et la bonne gouvernance sont les cinq thèmes qui préoccupent le plus les Belges. Quelles sont le priorités des Belges pour ces élections communales 2018 ?

Des candidats connus et des nouvelles têtes On apprenait ce matin que le taux de renouvellement des candidats sur les listes électorales s’élève à près de 70 % en Wallonie et à Bruxelles. Des personnalités connues seront présentes mais ce sera également l’occasion d’en découvrir de nouveaux. Le débat débutera par des questions de logement. Que faut-il faire des espaces inhabités ? Les logements sont-ils accessibles assez facilement ? Ce sont Céline Frémault (Uccle – cdH), Nicolas Martin (Mons – PS), Christine Defraigne (Liège – MR) et Germain Mugemangango (Charleroi – PTB) qui s’y colleront.

La deuxième partie du débat portera sur les problèmes des petits commerces qui font difficilement face à la facilité d’achats proposée par Internet et la multitude des produits offerts par les supermarchés. Jean-Luc Crucke (Frasnes – MR), Éliane Tillieux (Namur – PS), Cédric de Monceau (Ottignies-Louvain-La-Neuve – cdH) et Caroline Saal (Liège – Ecolo) seront présents pour en débattre.

La mobilité est le thème sensible suivant. Que faire pour décongestionner les centres-villes ? Faut-il privilégier un élargissement des voiries ou le développement des alternatives comme les transports en commun et le vélo ? Pour répondre à ces questions, Florence Reuter (Waterloo – MR), Karine Lalieux (Bruxelles - PS), Sophie Rohonyi (Rhode-Saint-Genèse – DéFi) et Charlotte De Jaer (Mons – Ecolo) seront autour de la table.

Nous enchaînerons ensuite avec la sécurité. Faut-il plus d’éclairages publics, plus de policiers dans les rues et plus de caméras pour effacer le sentiment d’insécurité ? Les invités qui pourront en débattre sont Maxime Prévot (Namur – cdH), Willy Demeyer (Liège - PS), Jean-Michel Javaux (Amay – Ecolo) et Alain Courtois (Bruxelles – MR).

Et pour clore cette heure et demie, Willy Borsus (Marche-en-Famenne – MR), Pierre-Yves Dermagne (Rochefort – PS), Carlo di Antonio (Dour – cdH), Christos Doulkeridis (Ixelles – Ecolo), Olivier Maingain (Woluwe-Saint-Lambert – DéFi) et Sophie Lecron (Liège – PTB) nous rejoindront pour parler de la fameuse question de la bonne gouvernance. Avons-nous besoin de plus transparence en politique ? Faut-il proscrire le cumul des mandats et limiter les salaires ? Rejoignez-nous exceptionnellement à 20h20 sur La Une pour suivre ce grand débat. Vous pouvez également le regarder sur Auvio et y participer, en commentaire sur le Facebook live ou grâce au #AVotreAvis.