2020, "une année de merde" quand on a 20 ans

Depuis le début de la crise du coronavirus, la jeunesse a souvent été pointée du doigt pour son manque de respect des mesures sanitaires. Fêtes clandestines, gestes barrière négligés : les exemples ne manquent pas. Mais que pensent ces jeunes, de l’année qu’ils sont en train de vivre ? Beaucoup ont perdu le sentiment d’insouciance, de liberté et de camaraderie. Avoir 20 ans en 2020, cela n’aurait rien de drôle à l’écoute de témoignages.

Loris, Babou et Fevzi sont 3 jeunes qui ont des parcours diamétralement opposés. Babou fait son bachelier en développement durable à Namur. Loris travaille dans le milieu du foot, et Fevzi termine sa rhéto dans la filière technique. Trois univers avec un point commun : ils ont 20 ans ou presque.

"C’est vraiment une année de merde" s’exclame Fevzi. A bientôt 20 ans, ce jeune Bruxellois est en 6e électromécanique à l’institut Cardinal Mercier à Schaerbeek. L’après-midi où nous le rencontrons, il discute avec d’autres dans la bibliothèque de l’école. La bande tue le temps car plusieurs cours sont suspendus. Certains professeurs sont en quarantaine et parfois positifs au coronavirus.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Pour Fevzi, le quotidien à l’école ressemble à une galère. "Il faut rattraper la matière qu’on n’a pas pu avoir pendant le confinement. Et maintenant, avec la deuxième vague, on est repartis pour un tour. C’est vraiment une situation compliquée", nous confie-t-il.

Un ennui à combattre

Depuis le mois de mars dernier, la jeunesse n’a pas pu se faire comme avant. Hormis cet été, les soirées entre copains ont été fortement compromises. Et que dire des interactions sociales réduites au strict minimum. Les contacts avec l’extérieur se résument la plupart du temps, à des échanges de SMS ou de messages sur les réseaux sociaux. Quant à ceux qui étudient, c’est de plus en plus devant un ordinateur, à domicile, qu’ils suivent les cours.

Babou est étudiante en développement durable dans une haute école du Namurois. Entre ses cours à distance et en présentiel, elle nous offre un peu de son temps pour nous faire part de son mal-être. "Cette crise me rend moins souriante. J’ai moins le moral. Mes parents s’en inquiètent même", nous explique-t-elle.

"Un vrai yoyo émotionnel"

Pour ses 20 ans, en avril dernier, Babou n’a pas pu fêter ce cap comme il se doit. Depuis le début de la crise, elle ne prend pas le risque de faire des soirées qui iraient à l’encontre des règles sanitaires. Du coup, ce qui lui manque cruellement, c’est d’être avec ses amis. Et puis, elle regrette un manque de clarté dans ce qu’on doit mettre en place pour lutter contre le coronavirus.

"On nous donne de l’espoir. On nous le retire. Ce qui se passe là, c’est un vrai yoyo émotionnel. Moi, je serais d’avis qu’on prenne des mesures très restrictives pendant 6 mois et puis qu’on tente de retrouver des liens sociaux progressivement", soupire Babou.