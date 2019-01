2019: les feux d'artifice ont rassemblé les foules, à Bruxelles comme à Paris et à Genève

Tous les habitants de la planète ne sont pas encore passés à 2019. On vient seulement de se souhaiter bonne année, ou "Happy new year", à Denver aux Etats-Unis. Chez nous, 50.000 personnes ont admiré le feu d'artifice au pied de l'Atomium à Bruxelles pour assister au spectacle pyrotechnique, tiré cette année depuis le plateau du Heysel.

Des milliers de personnes dans les rues en Suisse pour le Nouvel An

Les voeux de "Bonne année! " ont résonné dans les villes suisses. Lundi à minuit, des milliers de personnes se sont retrouvées dans les rues pour regarder les feux d'artifice, danser et partager une coupe de champagne.

A Lausanne, la Cathédrale de la ville s'est embrasée pour célébrer l'entrée dans la nouvelle année. Sur la place centrale, ceux qui souhaitaient sauter le pas en dansant ont pu se trémousser dans le cadre de la silent disco organisée par Bô Noël.

La Ville de Genève a de son côté organisé une grande fête populaire gratuite sur le quai du Mont-Blanc, où trois scènes proposaient des genres musicaux différents. Dans une ambiance bon enfant, des milliers de personnes se sont réunies au bord du lac pour célébrer la nouvelle année, tandis qu'un feu d'artifice illuminait la rade.

Dans le canton de Neuchâtel et du Jura, l'entrée dans la nouvelle année a été accueillie en musique. Aux Patinoires du Littoral, les participants se déhanchaient aux sons d'une vingtaine de DJ's.

Les feux d'artifice ont résonné dans les montagnes valaisannes - notamment à Anzère, Crans-Montana et Verbier - et vaudoises - à Villars-sur-Ollon et Leysin. Les yeux des petits et grands ont brillé aux couleurs des spectacles pyrotechniques.