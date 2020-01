Décembre 2019 : Un mois plus chaud que d'habitude

Le mois de décembre 2019 a été particulièrement doux cette année. Les températures sont souvent restées 2°C au-dessus des normales saisonnières. Ce constat concerne la Belgique mais également une large partie de l'Europe. Cette douceur est due à un flux d'ouest qui est resté très présent sur le continent et qui a empêché la descente d'air froid. Même à Moscou les neiges ne sont pas encore arrivées !

En décembre les températures moyennes étaient de 5.9°C au lieu de 3.9°C. Il n'y a pas eu beaucoup de jours de gel. Seulement 6 jours enregistrés à Uccle au lieu de 10. Au niveau des précipitation, les résultats sont plus au moins dans la normale. Par contre, aucun épisode neigeux n'a été enregistré à Uccle alors que la normale est 4 jours de neige. Mais ce résultat est logique vu les douces températures du mois écoulé. Au niveau de la luminosité, on ne peut pas se plaindre car l'insolation à été bonne. On a bénéficier de 10h d'ensoleillement en plus que d'habitude.

2019: Dans le top 5 des années les plus chaudes

L'année écoulée a été douce, ensoleillée et relativement sèche. La 4eme année la plus chaude exæquo avec 2007. Pour citer quelques exemples, le 26 février nous avons eu des températures record avec 20.2°C à Uccle. Autre record battu, lors de la vague de chaleur de juillet 2019 les 40°C ont été atteint pour la première fois de l'histoire en Belgique. Tout cela confirme que nous sommes dans une période de réchauffement climatique due à l'augmentation des gaz à effet de serre.

2020: Un début d'année assez gris

Coté météo, l'année commence dans la brume et la grisaille avec un ciel bien couvert. Pour ces premiers jours de l'année 2020 nous attendons un temps stable, sec et doux. Nous attendons jusqu'à 10°C ce vendredi. Le soleil sera bien timide et le manque de luminosité pourra se faire ressentir. Certes le ciel est gris mais pour 2020 nous vous souhaitons de voir la vie en rose ! Excellente année à tous !